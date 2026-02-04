Lancement de l'Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026 en mars prochain

L’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026, placée sous le thème « Gia Lai – Les montagnes embrassent la mer », sera lancée en mars dans le quartier de Quy Nhon. Au programme : 244 activités touristiques, culturelles et sportives tout au long de l’année.

Parmi celles-ci, 18 événements seront organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, 109 par la province de Gia Lai et 117 par d’autres provinces et villes. La cérémonie de clôture est prévue fin décembre dans le quartier de Pleiku, ont annoncé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire provincial de Gia Lai lors d’une conférence de presse conjointe le 2 février.

Un large éventail d’activités est prévu, incluant festivals, manifestations culturelles et sportives, campagnes de promotion, partenariats commerciaux et promotion des investissements. Des activités communautaires, créatives et expérientielles seront organisées autour de thèmes trimestriels afin de maintenir le dynamisme et d'assurer une large audience.

Le premier trimestre, placé sous le thème « Gia Lai – Un nouveau jour », marquera le lancement officiel de l'Année nationale du tourisme et les festivités du Nouvel An. Le deuxième trimestre culminera avec « Gia Lai – Une destination fascinante », mettant en lumière les attractions de haute saison. Le troisième trimestre sera consacré à des expériences immersives liées à la terre des arts martiaux traditionnels, tandis que le quatrième se clôturera par des festivals culturels vibrants, imprégnés de l'identité des Hauts Plateaux du Centre, offrant une fin en apothéose et renforçant l'image touristique de Gia Lai.

Dans son discours, le président de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), Nguyen Trung Khanh, a déclaré que l'Année nationale du tourisme, organisée conjointement par le ministère du Tourisme et des Affaires culturelles et les collectivités locales, a confirmé son statut d'événement d'envergure nationale. Elle contribue non seulement à rehausser le prestige touristique de la région hôte, mais aussi à stimuler le développement socio-économique, à créer des emplois locaux, à favoriser les échanges culturels et à améliorer la capacité d'accueil de grands événements touristiques.

Do Thi Dieu Hanh, directrice du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné qu'avec une superficie de plus de 21 500 km², la deuxième plus grande du pays, et une population d'environ 3,5 millions d'habitants, Gia Lai occupe une position géographique stratégique, véritable porte d'entrée entre le Centre-Sud et les Hauts Plateaux du Centre. Son vaste territoire et son réseau de transport diversifié, comprenant routes, aéroports, voies maritimes et un poste frontière international, favorisent le commerce, la connectivité régionale et le développement du tourisme.

Gia Lai possède un patrimoine culturel exceptionnel d'importance mondiale et nationale, allant de l'art populaire Bai Choi et de la culture du gong des Hauts Plateaux du Centre aux arts martiaux Binh Dinh, à l'opéra classique boi, au site archéologique de Roc Tung – Go Da, au parc national de Kon Ka Kinh, aux paysages volcaniques et aux anciens complexes de tours Cham. Quy Nhon, en particulier, a été reconnue comme l'une des 25 meilleures destinations mondiales par Lonely Planet pour 2026 et a reçu le prix de la ville touristique la plus propre de l'ASEAN la même année.

Plus tard dans l'après-midi, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) ont dévoilé la stratégie de promotion et de marketing du tourisme international du Vietnam pour 2026, axée sur les marchés prioritaires.

Fort de la dynamique positive observée en 2025, le secteur vise 25 millions d'arrivées de touristes étrangers et 150 millions de visiteurs nationaux en 2026.

Les efforts se concentreront sur les marchés de proximité et traditionnels desservis par des vols directs, tels que la Chine, la République de Corée, le Japon et l'ASEAN, ainsi que sur les segments long-courriers à forte valeur ajoutée en Europe occidentale et septentrionale et en Amérique du Nord ; les opportunités émergentes en Australie, en Russie, en Europe du Sud et de l'Est ; et les volumes importants en provenance du Moyen-Orient et de l'Inde. La promotion couvrira les segments du tourisme de loisirs, du tourisme d'affaires (MICE), du tourisme culturel, de l'écotourisme et du tourisme expérientiel.

À cette occasion, Vietnam Airlines a lancé des offres promotionnelles, mis à jour ses politiques et annoncé l'ouverture de nouvelles liaisons directes vers des destinations clés, constituant ainsi une porte d'entrée essentielle pour attirer davantage de touristes étrangers au Vietnam. - VNA/VI