Lancement de l'Alliance mondiale pour l'économie en chaîne au CFI du Vietnam

Dans le cadre de son ambition de devenir un centre financier et d'actifs numériques de premier plan en Asie, le Centre financier international (CFI) du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville a présenté l'Alliance mondiale pour l'économie en chaîne, visant à expérimenter de nouveaux modèles financiers numériques, stimuler l'innovation et attirer des capitaux internationaux.

Le lancement officiel a eu lieu le 25 novembre, lors du Forum économique d'automne 2025, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le concept On-chain désigne des transactions enregistrées et vérifiées directement sur la blockchain, assurant transparence, sécurité et immutabilité, et servant de socle à de nombreuses applications financières numériques, du transfert de fonds aux contrats intelligents et au stockage de données.

Le Vietnam est reconnu comme un marché à fort potentiel grâce à un taux d'utilisation d'Internet de 84 %, le plus élevé de l'ASEAN, et à plus de 50 000 ingénieurs formés chaque année. La législation nationale soutient cette dynamique : le gouvernement a adopté en octobre 2024 une stratégie nationale sur l'application et le développement de la blockchain, complétée par plusieurs résolutions du Parti, notamment la résolution 222/2025/QH15 sur la création du Centre financier international au Vietnam.

Dans cet esprit, l'Alliance mondiale pour l'économie numérique a été créée avec pour mission de bâtir une infrastructure économique numérique, de soutenir le développement de nouveaux modèles commerciaux et d'étendre un réseau financier complet. L'alliance rassemble de nombreuses organisations internationales et nationales, parmi lesquelles Viettel Digital Services, principal fournisseur d'infrastructures numériques au Vietnam ; Dragon Capital, une société de gestion de fonds de premier plan au Vietnam ; Tether, le plus grand émetteur de stablecoins au monde ; Ava Labs, une plateforme blockchain haute performance ; Sky Mavis, une licorne leader du jeu blockchain ; Republic, une plateforme internationale de levée de fonds ; et Onchain Academy, une organisation pionnière dans la formation à l'économie numérique dans la région.

La participation de ces institutions devrait contribuer à la mise en place d'un écosystème complet d'actifs numériques pour le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville. Conjuguée à la détermination du gouvernement et des autorités locales, cette initiative devrait permettre au centre de devenir une destination privilégiée pour les capitaux internationaux, rapprochant ainsi Hô Chi Minh-Ville de son objectif : devenir le principal pôle d'attraction régional pour les actifs numériques. -VNA/VI