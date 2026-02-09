Lancement de deux mouvements d'émulation sur l'innovation et le développement des entreprises privées

Dans la matinée du 9 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d'Émulation et de Récompense, a présidé la cérémonie de lancement de deux mouvements majeurs : « Innovation, développement des sciences et technologies, transformation numérique, transformation verte » et « Développement vigoureux des entreprises privées, amélioration de l'efficacité des entreprises d'État ». L'événement s'est tenu en présentiel au siège du gouvernement et en visioconférence avec 34 villes et du pays.

Dans son discours, le Premier ministre a affirmé que le lancement simultané de ces deux mouvements constitue un événement de haute importance pour faire "entrer dans la vie" la Résolution du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. En parallèle des préparatifs du 14e Congrès, le Bureau politique a promulgué neuf Résolutions thématiques stratégiques, dont la Résolution 57 sur le fort développement des sciences, des technologies et de la transformation numérique nationale, la Résolution 68 sur l'essor de l'économie privée et la Résolution 79 sur le développement de l'économie publique, jetant ainsi les bases d'une croissance nationale rapide et durable.

Selon le chef du gouvernement, la voie la plus courte, la plus efficace et la plus pérenne pour atteindre l’« autonomie stratégique » réside dans l’innovation et la double transition verte et numérique, indissociables d'une économie indépendante, résiliente et largement intégrée au monde. Il s'agit d'une exigence objective du développement, d'une tendance inévitable de l'époque et d'un choix stratégique pour le pays. Pour maîtriser les technologies clés et restructurer l'économie, le secteur d'État doit jouer un rôle de premier plan, tandis que l'économie privée s'affirme comme un moteur essentiel.

Concernant le premier mouvement d'émulation « Innovation, développement des sciences et technologies, transformation numérique, transformation verte », le Premier ministre a défini cinq axes prioritaires : opérer une rupture dans la pensée et l'action ; considérer l'innovation comme moteur de la productivité et de la compétitivité, comme un outil d'améliorer la gouvernance et d'assurer la sécurité ; bâtir des infrastructures numériques et vertes modernes et sécurisées ; promouvoir l'application de la transformation numérique et verte dans toutes les activités et dans la coopération internationale ; et enfin, développer une économie, une société et un gouvernement numériques performants au service des citoyens.

S’agissant du second mouvement « Développement vigoureux des entreprises privées, amélioration de l'efficacité des entreprises d'État », cinq piliers ont été instaurés : passer d'une gestion administrative à une gouvernance constructive et d'accompagnement des entreprises ; perfectionner les institutions pour lever les goulots d'étranglement et garantir un environnement d'investissement équitable ; bâtir une communauté entrepreneuriale selon le principe des cinq facteurs suivants : numérisation, verdissement, intelligence, optimisation des ressources et harmonisation des intérêts ; faciliter l'accès aux ressources et à l'entrepreneuriat ; et encourager les entreprises à moderniser leur gestion pour affirmer la marque vietnamienne à l'international, tout en cultivant une éthique commerciale humaniste et responsable.

Le Premier ministre a exigé que les autorités à tous les niveaux, les localités, les unités déclinent ces mouvements en critères concrets, avec une répartition des tâches suivant le principe des « cinq clartés » : personnes, missions, responsabilités, autorités, délais et résultats. Lors de la cérémonie, les représentants des localités et des grands groupes économiques ont exprimé leur soutien indéfectible et se sont engagés à traduire ces objectifs par des actions concrètes pour le succès de la Résolution du Parti. - VNA/VI