Lancement de campagnes tous azimuts pour éradiquer la pêche INN

Bateaux de pêche de la province de Ninh Thuân. Photo: VNA

De nombreuses localités côtières ont lancé des campagnes de pointe contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour tenter de mettre un terme à l'avertissement sous forme de « carton jaune » appliqué par la Commission européenne (CE).



Dans la province de Kiên Giang (Sud) qui compte le plus grand nombre de navires de pêche parmi les localités du pays, le Comité populaire provincial a demandé aux agences compétentes d'accélérer l'installation de l’application eCDT au service de la traçabilité, de renforcer le contrôle des entrées et sorties des navires aux ports.



En outre, les organes compétents locaux ont augmenté les patrouilles. Ils sanctionnent sévèrement les cas d'infractions aux réglementations contre la pêche INN et surveillent les fruits de mer chargés et déchargés dans les deux ports de pêche désignés ainsi que sur les quais de pêche locaux.



À ce jour, 100% des navires locaux ont été enregistrés, leurs données étant entièrement mises à jour dans la base de données nationale sur la pêche (VNFishbase).



À Ca Mau (Sud), le Comité populaire provincial a élaboré un plan d'action, mobilisé des forces et cherché à améliorer la gestion des navires, tout en encourageant les pêcheurs à signer des engagements à ne pas enfreindre les règles anti-pêche INN.



Il a accéléré la numérisation dans la gestion des bateaux dont les licences et les enregistrements de pêche ont expiré….



Le directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Phan Hoang Vu, a déclaré que Ca Mau avait lancé des mesures drastiques contre la pêche INN, avec des tâches spécifiques assignées aux organes compétents locaux.



Dans la province méridionale de Ba Ria - Vung Tau, un groupe spécialisé pour résoudre des problèmes selon les recommandations de la CE, a été mis en place selon une décision du Comité du Parti au sein du Commandement des gardes-frontières de la province.



Les gardes-frontières de Ba Ria-Vung Tau a mobilisé des véhicules et du personnel pour contrôler et traiter les violations des réglementations contre la pêche INN, ne pas permettre aux navires sans avoir suffisamment de papiers nécessaires de quitter les ports, selon le colonel Dang Cao Dat, commandant des gardes-frontières de Ba Ria - Vung Tau.



Au 20 septembre, cette province comptait 4.345 bateaux de pêche. Le travail de mise à jour des données et les procédures d’octroi de papiers nécessaires sont accélérés.



La CE doit envoyer une délégation au Vietnam pour la cinquième inspection de la lutte contre la pêche INN en octobre prochain. Il est maintenant temps pour le pays de s'attaquer aux problèmes signalés par la CE afin de faire retirer le « carton jaune ». -VNA/VI