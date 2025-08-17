Lancement d'une série d'événements pour célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale

Une série d'événements marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945-2025) et la Fête nationale (2 septembre 1945-2025) a été inaugurée simultanément lors d'une cérémonie organisée par le Site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel le 15 août.

Ces activités visent également à commémorer le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur culturel (28 août 1945-2025), le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force populaire de sécurité publique (19 août 1945-2025) et les 80 ans de la nomination du général Nguyen Chi Thanh par le Président Hô Chi Minh (17 août 1945-2025).

Parmi ces expositions figurent une exposition intitulée « Vietnam – Hô Chi Minh – Jalons de l’histoire nationale », une exposition thématique intitulée « Voyage pour la paix » et une exposition intitulée « Écrire sur l’histoire de la paix ».

À cette occasion, les ouvrages « Le Président Hô Chi Minh et le général Nguyen Chi Thanh » et « Phu toan quyen Dong Duong xua va Phu Chu tich ngay nay » (L’ancien palais du gouverneur général d’Indochine et l’actuel palais présidentiel) ont également été présentés, ainsi qu’une expérience de réalité augmentée (RA) intégrée au monde réel, reliant histoire et modernité grâce à la technologie de l’informatique spatiale.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a déclaré que cette série d’activités contribuerait à diffuser fortement l’esprit de patriotisme, la fierté nationale, l’autonomie et l’aspiration à la prospérité, de l’ère de l’indépendance, de la liberté et du bonheur à l’ère nouvelle.

Selon les organisateurs, les activités visent à honorer et à rendre hommage aux grandes contributions du regretté président Ho Chi Minh et des générations de prédécesseurs qui ont lutté pour la cause du maintien de la paix ; et à célébrer les nobles valeurs de paix, d'indépendance, de solidarité et d'amitié entre les nations - de grands idéaux qui ont façonné la stature de la nation vietnamienne au 20e siècle et qui continuent d'éclairer et de guider le chemin à l'époque actuelle. - VNA/VI