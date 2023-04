Lancement d'une plateforme d’information multilingue de promotion du Vietnam

Le Département de l'information pour l’étranger du ministère de l'Information et des Communications a lancé le 13 avril une plateforme d’information pour la promotion du Vietnam en plusieurs langues sur l’adresse https://vietnam.vn.

Photo : vietnam.vn.

Il s'agit d'une plateforme d’information mise à niveau à partir du page web https://vietnam.vn mais avec des fonctionnalités complètement différentes sur une nouvelle plateforme technologique.



Pham Anh Tuan, chef du Département de l'information pour l’étranger, a estimé que face aux besoins croissants de l'innovation dans le domaine de la presse dus au fort développement du numérique et de l'intelligence artificielle, “nous devons disposer d'outils, de plateformes et d’application de technologies nouvelles et intelligentes avec des caractéristiques exceptionnelles dans le traitement et la fourniture d'informations avec un accès rapide et diversifié qui peuvent répondre à toutes les demandes des lecteurs”.



La plateforme d’information https://vietnam.vn agrège les informations d’une centaine de grandes agences de presse, de 63 portails d’information de villes et provinces et de sources de données de nombreuses organisations et entreprises et particuliers pour mettre à jour et fournir des informations sur le Vietnam aux lecteurs.

Outre les nouvelles, la plateforme d’information mettra aussi à jour des informations sur les localités (Destinations) ; de belles images/vidéos sur le Vietnam (Multimédia) ; le Vietnam dans l'espace numérique (catégorie Viêt Nam 3D)... Il s'agit également d'un forum ouvert permettant au public national et international d'exprimer ses opinions et ses points de vue sur le pays et le peuple vietnamiens (Vues).



Pour cibler un grand nombre de lecteurs étrangers, la plateforme d’information utilise l'outil Google Traduction pour traduire tout le contenu en six langues que sont l’anglais, le français, l’allemand, le russe, le sud-coréen et le japonais. Ces langues seront utilisées par défaut lors de la prochaine visite des lecteurs.



A l'occasion du lancement de la plateforme d’information, le Département de l'information pour l’étranger a lancé le concours "Happy Vietnam 2023" ayant pour thème "Pour le bonheur de tous". Il s'agit d'un concours de photos et de clips vidéo pour les Vietnamiens et les étrangers.