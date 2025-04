Lancement d'un site web de plus de 3.000 portraits de Mères héroïnes vietnamiennes

Un programme d’échange avec la peintre Dang Ai Viet, ainsi que la cérémonie de lancement d’un site web présentant plus de 3.000 portraits de Mères héroïnes vietnamiennes, ont eu lieu le 11 avril au Musée des femmes du Sud, dans le 3ᵉ arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



Cet événement était inscrit dans le cadre des célébrations du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2025).



Le site web, accessible à l’adresse https://chandungme.vn, a été développé par le Centre d’application des systèmes d'information géographique relevant du Département des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, depuis janvier 2020.



Photo : VNA

Selon Lam Dinh Thang, directeur du Département, il s’agit d’un projet porteur d’une profonde signification humaine, visant à numériser plus de 3.000 portraits de Mères héroïnes vietnamiennes, du Sud au Nord, réalisés par l’artiste Dang Ai Viet depuis 2010, au fil de ses nombreux voyages à travers le pays.



Outre les portraits, le site présente les histoires personnelles de ces Mères et le contexte dans lequel chaque portrait a été réalisé.



Partageant son parcours, l’artiste Dang Ai Viet – de son vrai nom Dang Thi Bong, née en 1948 à Tien Giang – a expliqué que ces œuvres sont une manière de concrétiser un rêve : préserver des valeurs sacrées qui vont au-delà du papier. Elle considère ce travail comme un cadeau destiné aux jeunes générations, afin qu’elles n’oublient jamais les sacrifices de ceux qui ont donné leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.- VNA/VI