Lancement d'un site web conjoint de documentation photographique entre la France et le Vietnam

L'ambassade de France au Vietnam, en collaboration avec l'École française d'Extrême-Orient (EFEO) et l'Institut d'information sur les sciences sociales de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a organisé le 15 février à Hanoï, une cérémonie de lancement d'un site web conjoint de documentation photographique et une exposition photographique.

Des experts français présentent des archives photographiques. Photo: nhandan.vn

Il s'agissait d'une des activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (1973-2023) et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Le lancement du site web conjoint de documentation photographique de l'EFEO et de l'Institut d'information sur les sciences sociales créera des conditions favorables pour les chercheurs et le public des deux pays d'avoir accès facilement à la source d'information précieuse, selon l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery.

Le site web en trois langues (vietnamien, français et anglais) à l'adresse: https://collection.efeo.fr/ws/issi/app/report/index.html rassemble près de 70.000 photos dont 57.000 photos de l'Institut d'information sur les sciences sociales et plus de 10.000 photos de l'EFEO, prises au Vietnam et dans de nombreux autres pays asiatiques à l'époque du début du XXe siècle jusqu'aux années 1980.

A cette occasion, une quarantaine de photos ont été présentées lors de l'exposition intitulée "Un siècle de documentation photographique scientifique : le patrimoine commun de l'Institut français d'Extrême-Orient et de l'Institut d'information sur les sciences sociales".