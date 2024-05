Lancement d'un service de bateau à grande vitesse reliant HCM-Ville à l'île de Con Dao

Cérémonie de lancement du service de bateau à grande vitesse reliant Hô Chi Minh-Ville à l'île de Con Dao. Photo: VNA

Un service de bateau à grande vitesse reliant Hô Chi Minh-Ville à l'île de Con Dao, au large de la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau, a été lancé le 13 mai.

Long de plus de 77 m et large de 9,49 m, le bateau est capable de transporter plus de 1 000 passagers.

Avec ce service, il faut environ quatre heures et 30 minutes pour voyager entre le port de Hiep Phuoc à Hô Chi Minh-Ville et Con Dao, a informé Bui Hoa An, directeur adjoint du département municipal des transports.

Les prix des billets aller simple varient entre 615 000 dôngs et 1,1 million de dôngs (24 à 43 dollars), en fonction des catégories de passagers et de l'heure de départ.

Le service, disponible trois jours par semaine, devrait contribuer à renforcer la connectivité entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du sud-est. Actuellement, il faut environ 50 minutes pour voyager en avion entre la mégapole du Sud et Con Dao. -VNA/VI