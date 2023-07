Lancement d'un nouveau film appelant à la protection des tortues marines

Le Centre d'éducation pour la nature (ENV) a annoncé que le Centre vient de sortir son 55e film intitulé "Les tortues marines appartiennent à l'océan" partageant les menaces à la survie des tortues marines, en particulier la chasse et le commerce illégaux.

Le message du film provient d’un cadre de la force de l’ordre déclarant que le commerce des produits de la faune sauvage est illégal et inhumain. Il exhorte les gens à signaler les violations de la faune sauvage aux autorités.

Nguyen Phuong Dung, directrice adjointe du Centre pour l'éducation à la nature, a précisé que : « Il est triste de constater que les chances de survie des tortues marines jusqu'à l'âge adulte ne sont que de 1 sur 1.000 individus. Les tortues marines ont été confrontées à de nombreuses menaces au cours de leur développement. Leur habitat a été perdu, en particulier leurs frayères le long de la côte. Les tortues marines sont également régulièrement chassées pour des bijoux, des spécimens et d'autres produits de valeur.

Elle a exhorté la communauté à ne pas acheter de produits provenant de tortues marines et de la faune sauvages. Payer pour les produits des tortues marines, c'est payer directement pour que les tortues marines soient chassées et commercialisées illégalement. Les tortues marines ne pourront continuer à exister que si la demande de consommation et d'utilisation des produits issus des tortues marines n'existe plus."

Ce film sera largement diffusé sur les chaînes de la Télévision nationale du Vietnam et de télévisions locales à travers le pays. Lien vers le film : https://youtu.be/VanLQbN0eA8 ./.VI