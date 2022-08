Lancement d'un livre photographique poétique sur la vie et la carrière du général Giap

Le Musée des femmes du Vietnam a lancé le 23 août un livre sur le général Vo Nguyên Giap intitulé « Exposition sur les traces du général Vo Nguyên Giap» à l’occasion du 111e anniversaire de sa naissance.

Ce livre présente 110 poèmes de l'enseignante, poète et journaliste Nguyên Thi My Dung, qui a eu l'occasion de rencontrer le général Vo Nguyên Giap et d'écrire de nombreux articles et poèmes sur lui ces 20 dernières années.

Auparavant, l'exposition "Sur les traces du général Vo Nguyên Giap" a été organisée en décembre au Musée des Femmes du Vietnam. C'est la première fois que s'est tenue une exposition de poèmes inspirés de sa vie et de sa carrière.

Le général Vo Nguyên Giap, de son vrai nom Vo Giap et dont le cryptonyme est Van, est né le 25 août 1911 à Quang Binh (Centre) et décédé le 4 octobre 2013 à Hanoï.



Il est connu pour être le vainqueur de la bataille de Diên Biên Phu (1954), qui a sonné la défaite et le départ des Français de l'Indochine, puis de la victoire de la libération totale du Sud et la réunification nationale au printemps 1975.



Le général Vo Nguyên Giap est entré dans l’histoire et les études militaires et stratégiques de son vivant. Il était admiré par ses amis voire ses ennemis, dont les généraux français Raoul Salan et américain William Westmoreland. "Général autodidacte" , selon ses propres termes, il n'a suivi aucun cours d'une quelconque académie militaire.