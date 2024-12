Lancement d'un livre bilingue vietnamien-anglais sur le Président Hô Chi Minh

La maison d'édition "Politique nationale-Vérité" du Vietnam a lancé un livre bilingue vietnamien-anglais intitulé ''Président Hô Chi Minh – Biographie et carrière''.

Selon la maison d'édition, jusqu’à présent, il existe de nombreux ouvrages sur la vie, la carrière révolutionnaire, la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh en vietnamien et en d'autres langues. Parmi eux, le livre bilingue vietnamien-anglais "Président Hô Chi Minh – Biographie et carrière", compilé par la zone de vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, est une ressource précieuse qui comprend des informations essentielles sur Nguyên Ai Quôc – Hô Chi Minh recherchées par un grand nombre de lecteurs tant au pays qu'à l'étranger.

Le livre offre aux lecteurs un aperçu complet de la vie, de la carrière, de la pensée, de la moralité et du style du Président Hô Chi Minh.

Chaque étape de ses activités révolutionnaires et chaque étape de sa vie et de sa carrière sont étroitement liées à l'histoire de la révolution vietnamienne qui s'étend sur plus d'un demi-siècle. L’héritage qu’il a laissé derrière lui est porteur de valeurs et de significations profondes, éclairant continuellement la voie de la révolution vietnamienne pour remporter de glorieuses victoires et avancer sans relâche sur la voie du renouveau vers les objectifs de prospérité, de puissance, de démocratie, d’équité et de civilisation.

Le livre comprend trois chapitres : "De la jeunesse aux activités patriotiques dans le mouvement communiste international", "De la fondation du Parti communiste du Vietnam à la victoire dans la guerre de résistance contre les colonialistes français (1930-1954)" et "Réformer et construire le socialisme au Nord et diriger la révolution nationale démocratique au Sud".

Le livre présente également des images remarquables du Président Hô Chi Minh. -VNA/VI