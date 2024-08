Lancement d'un espace de promotion du tourisme vietnamien à Brunei

L'ambassade du Vietnam à Brunei a inauguré le 11 août à l'aéroport international de Brunei un espace de promotion du tourisme vietnamien, afin de présenter l'image du pays, du peuple et de la culture vietnamiens auprès des habitants du Brunei et des amis internationaux.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam à Brunei Tran Anh Vu a souligné que les échanges entre les peuples constituent l'une des priorités du partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027.

L'événement est le premier du genre créé par un corps diplomatique étranger dans cet espace public, a-t-il noté.

Afin d'attirer l'attention des visiteurs, l'ambassade diffusera des vidéos de haute qualité mettant en valeur la nation et le peuple vietnamiens, notamment des attractions touristiques célèbres comme Ninh Thuan, Nha Trang et Da Nang.

L'espace présente également le livre photo Victory de l'Agence vietnamienne d'Information et de nombreuses autres publications sur le tourisme et la culture vietnamiens, ainsi que de nombreux articles artisanaux et des produits typiques vietnamiens tels que le café, les fruits secs et les produits agricoles.

Le directeur général de Royal Brunei Airlines, Sabirin Abdul Hamid, a déclaré que l'espace de promotion du tourisme vietnamien est un effort de coopération du Vietnam et du Brunei, en particulier entre l'ambassade du Vietnam et Royal Brunei Airlines.

La fréquence actuelle de trois vols par semaine de Brunei à Hô Chi Minh-Ville ne correspond pas encore au potentiel de coopération entre les deux pays, a-t-il déclaré, exprimant son espoir qu'avec les informations fournies par cet espace, ce potentiel sera davantage exploité. -VNA/VI