Lancement d'un concours de dessin sur la préservation des espèces aquatiques rares

Un concours de dessin sur le thème de la conservation de la mer et la protection des espèces aquatiques menacées, précieuses et rares a été lancé par la Direction de la Pêche en collaboration avec le journal "Nông nghiệp Việt Nam" (Agriculture du Vietnam).

Le concours vise à attirer l'attention et à améliorer la compréhension de la communauté sur l'importance de la conservation de la biodiversité marine et des directives du Parti, des politiques et lois de l'État sur la conservation des espèces aquatiques menacées, précieuses et rares.

Dans le même temps, ce concours créera une plate-forme permettant aux participants de révéler leur capacité et leur passion pour la peinture. Il vise également à vulgariser des messages et des actions sur la protection des ressources aquatiques ainsi qu'à rechercher des initiatives pour les protéger dans les zones côtières, dont des produits médiatiques.

Le concours est ouvert à tous les participants tant au Vietnam qu'à l'étranger. Les candidatures peuvent être présentées sous deux formes: dessin à la main ou œuvres numériques.

Les œuvres doivent être des originaux qui n'ont pas été publiés dans des livres, des magazines ou les médias. L'auteur doit assumer l'entière responsabilité en cas de litige sur le droit d'auteur.

Cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA

Les prix du concours comprennent un prix spécial (pour les deux formes), d'une valeur de 20.000.000 dongs (804 dollars), deux premiers prix (15.000.000 dongs chacun), quatre deuxièmes prix (8.000.000 dongs chacun), huit troisièmes prix (5.000.000 dongs chacun) et dix prix d'encouragement (2.000.000 dongs chacun).

Les candidats peuvent soumettre leurs candidatures par courrier ou sur place au siège du jounal "Nông nghiệp Việt Nam" - No. 14, rue de Ngo Quyen, arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï. Les candidatures numériques peuvent être envoyées à l'adresse e-mail: nmpa.vietnam@gmail.com.

La période de réceptions des candidatures dure un mois du 9 novembre au 9 décembre 2022. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 26 décembre 2022. -VNA/VI