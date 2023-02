L’AN place toujours la population et les entreprises au centre de ses décisions

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a travaillé mardi, 14 février, à Hanoï, avec le Conseil des affaires Union européenne-ASEAN et la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham).

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (Centre) et des délégués du Conseil des affaires Union européenne-ASEAN et de la Chambre de commerce européenne au Vietnam. Photo : VNA

Le directeur général et responsable régional Asie Pacifique de la Landesbank Baden-Wuerttemberg, Jens Ruebbert, et le président d'EuroCham, Alain Cany, co-responsables de la délégation, ont affirmé que les entreprises européennes sont intéressées par le marché vietnamien et considèrent le Vietnam comme un pays leader et un pionnier dans la région d’Asie-Pacifique, en particulier l'Asie du Sud-Est.



Le Vietnam recèle un grand potentiel de développement, avec un taux de croissance de plus de 8% l'année dernière, ont-ils déclaré, qualifiant le pays de destination d'investissement et de commerce pour les pays du monde entier.



Alain Cany a exprimé son espoir d'aider le Vietnam à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050 en termes de politique et d'élaboration de lois, de transfert de technologie et d'accès au capital.



En ce qui concerne la transition verte et l'objectif de zéro émission nette, les représentants des entreprises de l'UE ont déclaré qu'ils souhaitaient étudier la stratégie et le cadre juridique du Vietnam, et mettre en œuvre des projets d'énergie éolienne offshore et d'énergie renouvelable dans le pays.



Ils étaient également intéressés par les incitations du Vietnam à accéder à de nouveaux médicaments et à des services médicaux modernes.



Après avoir étudié le plan de soutien à la transformation numérique du Vietnam et les activités d'investissement pertinentes, les entreprises ont souhaité investir des ressources humaines sur le terrain. Ils ont également affirmé leur soutien à l'intégration économique de l'ASEAN.



Le président de l'AN a affirmé que le Vietnam attache une grande importance et souhaite promouvoir les relations avec l'UE, un partenaire important dans la politique extérieure du Vietnam.



Le sommet commémoratif célébrant le 45e anniversaire de la fondation des relations ASEAN-UE a été organisé avec succès à Bruxelles, en Belgique, en décembre 2022, a-t-il déclaré.



Vuong Dinh Hue a espéré que le Conseil commercial ASEAN-UE continuerait à créer un pont fiable et à soutenir activement les entreprises et les investisseurs de l'UE à investir dans l'ASEAN en général et sur le marché vietnamien en particulier.

Il a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam, dans toutes ses décisions, y compris celles concernant la législation, la supervision suprême et les questions nationales, sont toutes prises dans l'intérêt d'un développement rapide et durable, promouvant l'intégration de plus en plus proactive et efficace du Vietnam dans la région et le monde.



L’Assemblée nationale vietnamienne place toujours la population et les entreprises au centre de ses décisions, a-t-il déclaré, en promettant de créer le cadre juridique le plus favorable qui soit aux affaires économiques de celles-ci.

Appréciant le fort développement des relations commerciales entre le Vietnam et l'UE au cours des dernières années, malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 et les incertitudes de la situation compliquée du monde, Vuong Dinh Hue a déclaré que le maintien des chaînes d'approvisionnement, le renforcement de la coopération avec les marchés existants et l'expansion de nouveaux les marchés sont les bons choix des pays.

Le président de l'AN a également partagé avec les investisseurs de l'UE les réalisations du développement socio-économique du Vietnam en 2022, avec d'importantes contributions de l'Assemblée nationale.

Selon le plus haut législateur, la Résolution n° 30/2021/QH15 de l'AN accorde au Comité permanent de l'AN, au gouvernement, au Premier ministre et au Conseil populaire provincial des pouvoirs spécifiques pour accomplir la double tâche de contrôler la pandémie et de stimuler la relance et le développement socio-économique.



La Résolution n° 43/2022/QH15 de l'AN sur les politiques budgétaire et monétaire a permis d'allouer des fonds pouvant atteindre 350.000 milliards de dongs pour soutenir la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique.



"Grâce à des efforts tous azimuts, l'économie vietnamienne n'a pas perdu son élan de croissance. Elle devrait atteindre les objectifs fixés pour ce mandat et les objectifs de développement jusqu'en 2030 avec une vision à l'horizon 2045 fixée par le Parti communiste du Vietnam lors de la 13e Congrès national", a déclaré le président de l'AN.



Pour la transformation numérique et l'économie numérique, Vuong Dinh Hue a souligné que l'économie numérique devrait représenter environ 20% du PIB du pays d'ici 2025 et 30% d'ici 2030, affirmant que l'économie numérique a désormais une échelle de plus de 50 milliards de dollars et une croissance taux compris entre 16 et 18 %.



Le dirigeant a profité de cette occasion pour appeler les investisseurs européens à s'engager activement dans le processus, contribuant ainsi à la construction d'un écosystème numérique pour la transformation numérique au Vietnam.

Il a également proposé de collaborer avec les autres pays dans la mobilisation de financements verts pour une transition énergétique équitable.

Enfin, Vuong Dinh Hue a demandé au Conseil des affaires Union européenne-ASEAN et à EuroCham d'encourager les pays restants de l'UE d’intercéder auprès des organes européens compétents pour une ratification rapide de l’accord de protection des investissements avec le Vietnam et une levée rapide du carton jaune imposé aux produits de la pêche et de l’aquaculture du pays.