L’AN du Vietnam aide le Laos à assumer avec succès son rôle de présidence de l’ASEAN et de l’AIPA

Dans le cadre des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN du 8 au 10 octobre au Laos, dans l'après-midi du 8 octobre à Vientiane, le vice-président du l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Quang Phuong, à la tête d'une délégation parlementaire, a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane.

Tran Quang Phuong s'est réjoui du développement des relations entre les deux pays dans de nombreux domaines. Il a affirmé de faire de son mieux pour promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs, renforçant constamment la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

L'Assemblée nationale du Vietnam aide le Laos à assumer avec succès son rôle de présidence de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et est prêt à partager ses expériences avec le Laos.

Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, a convenu que les deux Assemblées nationales devraient continuer à promouvoir une coopération de plus en plus forte.

Saysomphone Phomvihane a souligné que les deux pays devaient renforcer leurs relations économiques et d'investissement pour se développer à la mesure des relations politiques ; intensifier les échanges et la coopération dans les domaines de l'agriculture, des transports, des chemins de fer et des projets de développement de logements entre les deux parties.

Auparavant, à Vientiane, le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Quang Phuong s’est entretenu avec le vice-président de l'Assemblée nationale du Laos, Souvon Leungbounmi.

Tran Quang Phuong a affirmé que le Vietnam soutenait le Laos pour qu'il assume avec succès ses rôles internationaux importants tels que sa présidence de l'ASEAN/AIPA 2024 et de la 45e Assemblée générale de l'AIPA.

Le Vietnam continuerait à partager ses informations, à soutenir le Laos au seins des forums internationaux, régionaux et sous-régionaux ; à partager ses expériences et à apporter un soutien professionnel sur les questions qui préoccupent le Laos et pour lesquelles le Vietnam possède des atouts.

Concernant le retrait du Cambodge du mécanisme du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam et le retrait de l'Assemblée nationale du Cambodge du mécanisme de coopération parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam, Tran Quang Phuong a affirmé que ce mécanisme, au cours des 25 dernières années, avait contribué à promouvoir les relations économiques et commerciales, les échanges entre les peuples, à réduire l'écart de développement, à améliorer la vie des personnes dans les zones frontalières et dans les trois pays, contribuant ainsi aux relations d'amitié et au développement des trois pays.

Le Vietnam apprécie toujours la valeur historique des relations Vietnam-Laos-Cambodge, accorde toujours de l'importance et la priorité absolue à la préservation et au développement des relations de bon voisinage, d'amitié, de solidarité et de coopération intégrale avec le Laos et le Cambodge.

Toujours dans l'après-midi du 8 octobre, Tran Quang Phuong et la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam ont fleuri le Mémorial des martyrs inconnus à Vientiane et ont visité la maison de l'Assemblée nationale du Laos. -VNA/VI