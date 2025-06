L’AN discute du projet de loi sur la participation aux missions de maintien de la paix de l’ONU

L’après-midi du 16 juin, l’Assemblée nationale (AN) a débattu du projet de loi sur la participation aux missions de maintien de la paix des Nations Unies.

La députée Nguyen Thi Quyen Thanh (province de Vinh Long) a proposé d’ajouter des politiques spécifiques pour encourager la participation des femmes, telles que l’aménagement des conditions de travail et de vie, le soutien aux familles, la rotation des missions et l’établissement d’un cadre réglementaire flexible sous la responsabilité du gouvernement.

Elle a également soutenu l’élargissement de la participation aux fonctionnaires et agents publics, permettant de mobiliser davantage de ressources humaines pour les postes à responsabilité au sein des organes des Nations Unies.

Le député Nguyen Tam Hung (province de Ba Ria - Vung Tau) a suggéré d’ajouter le principe de participation volontaire et d’engagement envers la nation et le peuple, conformément aux pratiques internationales, soulignant l’esprit de responsabilité politique des participants.

Il a également proposé que le gouvernement définisse des critères d’évaluation des compétences pour chaque domaine spécifique — tels que le génie militaire, la médecine militaire, la logistique, la communication — afin d’assurer une sélection objective et appropriée.

Le député Nguyen Tao (province de Lam Dong) a proposé de confier entièrement ces missions aux forces armées, telles que l’Armée populaire et la Police populaire. Il a également recommandé que le président de la République, également président du Conseil de défense et de sécurité nationale, soit habilité à décider de l’ajustement ou du retrait des forces, sur la base des articles 88 et 89 de la Constitution.

Le même jour, l’Assemblée nationale a également discuté en groupes du projet de loi modifiant la Loi sur les chemins de fer et de l’investissement pour la construction de la rocade 4 de Hô Chi Minh-Ville.-VNA/VI