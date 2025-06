L’AN adopte une Résolution sur la création d’un Centre financier international au Vietnam

L'Assemblée nationale a marqué, le matin du 27 juin, une étape décisive en adoptant la Résolution relative à la création d'un Centre financier international au Vietnam. Sur les 447 députés présents, 438 ont voté en faveur de cette Résolution, représentant un taux d'approbation impressionnant de 91,63 % du nombre total des députés.

Composée de six chapitres et 35 articles, cette Résolution entrera en vigueur le 1er septembre 2025. Elle encadre de manière exhaustive la création, le fonctionnement, la gestion, la supervision, ainsi que les mécanismes et politiques spécifiques applicables à ce futur centre. La résolution concerne tous les acteurs impliqués : les membres du centre, les investisseurs, ainsi que les agences, organisations et individus liés aux activités du Centre financier international.

Ce futur centre financier sera implanté dans deux grandes villes : Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Son développement reposera sur des opérations, une gestion et une supervision unifiées, tout en permettant à chaque ville de développer des produits financiers spécifiques pour valoriser ses atouts respectifs. Une attention particulière sera accordée à la finance durable, avec pour objectif d'encourager le développement des produits financiers verts et de mobiliser des capitaux essentiels pour la transition énergétique et la transformation verte du pays.

Le Centre fonctionnera selon les plus hauts standards internationaux, en se connectant aux principaux marchés financiers mondiaux, facilitant l’interconnexion des bourses nationales et internationales, stimulant les flux de capitaux et développant les services financiers technologiques (Fintech). L'attraction de talents, tant vietnamiens qu'étrangers, sera également une priorité, avec la création d'un environnement de travail et de vie attractif pour les experts et entrepreneurs.

Le développement de ce Centre devra se faire en harmonie avec les intérêts de l'État, des investisseurs et de la population, tout en garantissant la sécurité financière et économique, ainsi que l'ordre social.

Concernant les principes d'établissement et de fonctionnement, les entités remplissant les conditions stipulées dans cette Résolution et ses textes d'application bénéficieront des mécanismes et politiques spécifiques qui y sont définis.-VNA/VI