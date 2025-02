L’amitié Vietnam-Russie résiste à l’épreuve du temps et les circonstances politiques, selon le chef de la diplomatie russe

L’amitié et la solidarité entre nos deux peuples ont résisté à l’épreuve du temps et des circonstances politiques. Nous sommes fiers d'avoir soutenu le Vietnam héroïque pendant les années de lutte pour la liberté et l'indépendance ainsi que pendant la période d’édification de la paix.

C'est les premiers paroles du discours d'ouverture du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition célébrant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Vietnam, organisée par le ministère russe des Affaires étrangères le 11 février à Moscou.

Le chef de la diplomatie russe a souligné que les relations entre les deux pays s’étaient développées de manière continue au cours des 75 dernières années et qu'aujourd'hui les deux pays développaient une coopération multiforme dans l'économie, le commerce, le pétrole et le gaz, la science, l'éducation et la culture, la coopération internationale.

Présent à la célébration, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a remercié le ministre des Affaires étrangères Lavrov pour ses paroles chaleureuses et sincères et a remercié le ministère russe des Affaires étrangères pour avoir organisé cette célébration très respectueuse et intime. Les images présentées à l’exposition sont des jalons véritablement importants qui marquent l’histoire de 75 ans d’amitié entre le Vietnam et la Russie.

Il a respectueusement rappelé l'aide sincère et efficace apportée par l'Union soviétique/Fédération de Russie dans la lutte passée du Vietnam pour l'indépendance et la liberté, puis dans l’édification nationale. L'Union soviétique a aidé le Vietnam à former des générations d'intellectuels et de scientifiques qui sont devenus les piliers de la science du pays, et dont beaucoup ont inscrit le nom du Vietnam sur la carte mondiale.

Depuis l’élévation des relations bilatérales au partenariat stratégique en 2001 et au partenariat stratégique global en 2012, le Vietnam et la Russie ont continuellement renforcé leurs relations multiformes. Sur le plan politique, les deux pays ont échangé régulièrement des visites de haut niveau, coordonné leurs actions et se sont soutenus mutuellement sur la scène internationale. Ils ont coopéré efficacement dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’économie, de la science, de l’éducation, de la culture, etc.

Le diplomate vietnamien a souligné que 2025 était une autre année charnière dans les relations bilatérales, avec de grands événements importants prévus comme le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme, le 80e anniversaire de l'indépendance du Vietnam et le 50e anniversaire de la réunification nationale.

Il s’est déclaré convaincu que les peuples des deux pays accueilleraient favorablement les nouvelles opportunités visant à renforcer la coopération globale, portant la coopération économique et commerciale à un niveau proportionné aux relations politiques de confiance. -VNA/VI