L’amitié, le partenariat et la confiance : fondements des relations Vietnam – France

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo: VNA

À l’occasion de la Fête nationale française (14 juillet) et en vue de marquer le premier anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France (7 octobre), l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, s’est exprimé sur les célébrations, les dynamiques de coopération bilatérale et les perspectives d’avenir.

Selon lui, cette année, la Fête nationale du 14 juillet incarne plus que jamais l’amitié, la coopération et le partenariat entre les deux pays. Elle est également l’occasion de célébrer les trois valeurs fondamentales de la République française : Liberté, Égalité, Fraternité.

À Hanoï, la célébration de cette année retrouvera son ampleur d’avant la pandémie de COVID-19, avec la participation de nombreux invités vietnamiens, de représentants du corps diplomatique, d’institutions, d’entreprises et de la communauté française. Une chanteuse vietnamienne interprétera des chansons françaises en français et en vietnamien, en guise de lien culturel entre les deux pays.

L’ambassadeur français a résumé la dynamique actuelle des relations entre les deux pays par trois mots-clés : Amitié, Partenariat et Confiance.

L’amitié constitue un trait distinctif profondément enraciné dans les relations franco-vietnamiennes, que les deux pays valorisent à travers une relecture commune de l’histoire dans un esprit de bonne volonté. Lors de la visite au Vietnam du président Emmanuel Macron, le dirigeant français et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, ont planté ensemble un arbre de l’amitié dans la zone commémorative du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel. Cela représente un symbole fort du lien entre les deux nations.

Le partenariat stratégique global est l’aboutissement de la visite du secrétaire général Tô Lâm à Paris en octobre 2024. Durant la visite du président Emmanuel Macron au Vietnam, environ 30 accords ont été signés couvrant des domaines clés tels que la défense, le développement durable et l’innovation. Parmi eux figure l’accord entre l’Agence française de Développement (AFD) et le groupe Electricité du Vietnam (EVN) – le premier accord de partenariat pour la transition énergétique juste (JETP) signé au Vietnam – ouvrant la voie à d’autres accords pour soutenir le Vietnam en matière de transition énergétique et de neutralité carbone à l’horizon 2050.

La confiance se manifeste notamment par le choix du Vietnam comme première étape de la tournée du président Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est, reflétant la considération particulière qu’il accorde au pays et la volonté de bâtir un partenariat fondé sur la confiance.

Concernant la réforme administrative en cours au Vietnam, l’ambassadeur français s’est dit impressionné par son ampleur et sa mise en œuvre rapide. Selon lui, la réforme administrative, si elle réussit, renforcera significativement la coopération bilatérale. La France est prête à accompagner le Vietnam dans ce processus, notamment à travers des programmes de coopération administrative et de formation pour les cadres vietnamiens.

Sur le plan commercial, il a salué les bénéfices de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA), un accord important, équilibré, équitable et prévisible, tout en appelant à la vigilance face aux barrières non tarifaires qui pourraient nuire à son efficacité.

Le projet de la ligne de métro n°3 (Nhon – gare de Hanoï) a été conçu avec l'assistance technique de la société française Systra. Photo : VNA

L’ambassadeur s’est réjoui des performances commerciales de 2024, avec un commerce bilatéral estimé à plus de 5,4 milliards de dollars. Il a souligné trois domaines phares de coopération économique : l’aéronautique, avec de grands contrats entre Airbus et Vietjet ; la santé, avec un projet d’usine de vaccins porté par Sanofi et VNVC ; l’agriculture et l’agroalimentaire, avec des demandes variées des consommateurs vietnamiens.

Il a affirmé que le commerce bilatéral continuera à se développer fortement dans les années à venir.-VNA/VI