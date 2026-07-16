L’amitié indéfectible, socle du développement durable des relations entre le Vietnam et l’Inde

L’ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Tshering Sherpa (gauche) et le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, le 15 juillet à Hanoi. Photo: VNA

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, membre du Bureau politique, a reçu le 15 juillet à Hanoi l’ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Tshering Sherpa, a souligné que l’amitié sincère constitue un patrimoine précieux partagé par les deux nations et le socle sur lequel repose le développement durable du Partenariat stratégique global renforcé entre les deux pays.



À cette occasion, le chef de la diplomatie vietnamienne a renouvelé ses plus sincères condoléances à la suite de l’accident survenu le 11 juillet dans les eaux de la province d’An Giang. Il a adressé ses pensées au gouvernement et au peuple indiens, ainsi qu’aux familles des victimes.



Le ministre a souligné que les plus hautes autorités vietnamiennes avaient accordé une attention particulière à ce drame, adressant un message de condoléances aux dirigeants indiens et chargeant les autorités compétentes de coopérer étroitement avec la partie indienne afin de mener les opérations de recherche et de sauvetage, de prendre en charge les blessés, d’apporter un soutien aux familles des victimes et de faciliter le rapatriement des dépouilles.



Il a salué la coopération efficace des représentations diplomatiques indiennes au Vietnam dans la gestion de cette situation. Il a indiqué que les autorités vietnamiennes poursuivent leur enquête afin d’établir les causes de l’accident, de sanctionner strictement toute infraction éventuelle et de renforcer les mesures de sécurité destinées à prévenir la répétition de tels drames.



De son côté, l’ambassadeur Tshering Sherpa a exprimé sa profonde gratitude pour la sollicitude et le soutien apportés dès les premiers instants par les dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens, le ministère des Affaires étrangères, les autorités de la province d’An Giang ainsi que les organismes compétents du Vietnam.



Grâce à cette coopération étroite et efficace, l’ensemble des dépouilles des victimes a pu être rapatrié en Inde afin que leurs proches puissent organiser les funérailles conformément aux traditions. Les personnes blessées ont bénéficié de soins attentifs et leur état de santé s’améliore progressivement, a-t-il précisé.



Le diplomate indien s’est également déclaré profondément touché par les témoignages de solidarité du peuple vietnamien. Selon lui, les messages de condoléances, de réconfort et de soutien ont apporté un précieux réconfort au gouvernement indien, à la population et aux familles endeuillées face à cette lourde épreuve.



Le ministre Lê Hoai Trung a souligné que cette amitié sincère constitue un patrimoine précieux partagé par les deux nations et le socle sur lequel repose le développement durable du Partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde.​

Il a remercié l’ambassade de l’Inde pour sa coopération étroite dans la mise en œuvre des résultats de la visite d’État effectuée en Inde en mai dernier par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.​

Il a appelé les deux parties à poursuivre l’application complète, efficace et dans les délais des accords conclus au plus haut niveau, à procéder à des évaluations régulières de leur mise en œuvre et à résoudre rapidement les difficultés éventuelles afin de donner un contenu toujours plus concret et efficace au Partenariat stratégique global renforcé entre les deux pays. -VNA/VI