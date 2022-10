L’ambassadeur du Vietnam en France fait le point des liens vietnamo-français

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang a informé la communauté vietnamienne de Marseille, du développement des relations entre les deux pays, notamment après la visite en France du Premier ministre Pham Minh Chinh en 2021.



Lors d’une rencontre avec les étudiants et représentants de la communauté dans le cadre de sa visite de travail du 9 au 11 octobre dans la région Aix-Marseille-Provence, le diplomate a également présenté les résultats de la coopération entre des localités vietnamiennes et françaises, dont Marseille.



L’ambassadeur Dinh Toan Thang a appelé la communauté vietnamienne de Marseille à promouvoir leur solidarité et leurs contributions au développement du Vietnam.

L’ambassade et des organes de représentation du Vietnam en France créent de meilleures conditions et soutiennent toujours des activités de masse de la communauté vietnamienne de Marseille, a-t-il indiqué.



Durant sa visite, le diplomate est allé fleurir la plaque mémorielle du Président Hô Chi Minh à Marseille, et a visité l’exposition de la peintre vietnamienne Thuy Nguyen au château La Coste.



Marseille, où en 1911, le futur Président Vietnamien Hô Chi Minh (alias Van Ba) arrive pour la première fois en France, à l’aube de son long chemin pour le salut national du Vietnam, est la plus ancienne ville portuaire de France et deuxième ville la plus peuplée en France.