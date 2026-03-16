L’ambassadeur d’Azerbaïdjan souligne l’importance des élections pour le développement du Vietnam

L'ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan au Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade. Photo : VNA

À l’occasion des élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, l’ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan au Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, a estimé que cet événement politique revêt une importance particulière pour le processus de gouvernance et de développement du Vietnam.

Il a également exprimé l’espoir que la nouvelle Assemblée nationale continuera de jouer un rôle actif dans la promotion de la coopération entre les deux pays.

Dans un entretien accordé aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur a indiqué que les élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires constituent non seulement une manifestation de la volonté du peuple et de la démocratie, mais aussi une étape importante contribuant à consolider les fondements institutionnels du développement socio-économique du Vietnam dans les années à venir. Selon lui, ce processus électoral permettra de sélectionner des représentants compétents et responsables appelés à participer aux organes du pouvoir de l’État et à contribuer à l’élaboration des politiques et des stratégies de développement du pays.

L’ambassadeur a souligné qu’au cours des dernières décennies, le Vietnam avait enregistré des réalisations remarquables, devenant l’une des économies les plus dynamiques de la région. Dans ce contexte, l’Assemblée nationale et les Conseils populaires nouvellement élus joueront un rôle essentiel dans l’amélioration du cadre juridique, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des politiques de développement, afin de maintenir la croissance économique, d’améliorer le bien-être social et de promouvoir l’innovation ainsi que la transformation numérique.

Selon Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, les organes élus du nouveau mandat contribueront également à renforcer les capacités de gouvernance du pays, aidant le Vietnam à répondre efficacement aux priorités de développement nationales ainsi qu’aux défis mondiaux. Il s’est déclaré convaincu que ce processus électoral contribuera à consolider la stabilité, l’unité et la prospérité du Vietnam, tout en créant les conditions nécessaires pour que le pays poursuive sa trajectoire de développement positive dans les années à venir.

Par ailleurs, l’ambassadeur a également mis en avant le rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans la promotion de la coopération entre les États. Selon lui, ces dernières années, la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et celle de l’Azerbaïdjan a connu des avancées positives et constructives, reflétant l’amitié solide et le respect mutuel entre les deux nations.

Il a précisé que l’Azerbaïdjan attache une grande importance à la dimension parlementaire dans ses relations internationales. À cet égard, la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et la présidente du Parlement azerbaïdjanais (Milli Majlis), Sahiba Gafarova, lors de la visite du dirigeant vietnamien en Azerbaïdjan en mai 2025, a constitué un jalon important dans le renforcement des relations parlementaires entre les deux pays. À cette occasion, la présidente du Parlement azerbaïdjanais a exprimé le souhait d’effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam et a également invité son homologue vietnamien à se rendre à Bakou.

Selon l’ambassadeur, les groupes d’amitié parlementaire des deux pays continueront de jouer un rôle important dans le renforcement des échanges et du dialogue entre les deux législatures. Les activités telles que les visites réciproques, les échanges entre parlementaires et les dialogues entre groupes d’amitié devraient contribuer à approfondir la confiance politique et à créer des conditions favorables pour élargir la coopération dans de nombreux domaines.

L’ambassadeur Shovgi Kamal Oglu Mehdizade a exprimé l’espoir que la nouvelle Assemblée nationale du Vietnam continuera de jouer un rôle actif dans la promotion des relations bilatérales, notamment dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, l’énergie, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples. Selon lui, les parlements des deux pays peuvent également soutenir plus efficacement la mise en œuvre des accords conclus au niveau gouvernemental et favoriser l’émergence de nouvelles initiatives de coopération bénéfiques aux deux peuples.

Il a enfin souligné que le partenariat entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam dispose aujourd’hui de bases solides pour poursuivre son développement, notamment depuis l’établissement d’un partenariat stratégique à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Azerbaïdjan en 2025. Cette base favorable devrait permettre aux deux pays d’élargir leur coopération dans de nombreux domaines dans les années à venir.

Exprimant sa confiance dans l’avenir des relations bilatérales, l’ambassadeur a affirmé que la nouvelle Assemblée nationale du Vietnam apportera des contributions importantes au renforcement et au développement d’une coopération globale et mutuellement bénéfique entre les deux pays, la diplomatie parlementaire constituant l’un des canaux les plus efficaces pour y parvenir. - VNA/VI