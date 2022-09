L’ambassade du Vietnam en France renforce la diplomate économique

La diplomatie économique est une tâche essentielle des activités diplomatiques de l'ambassade du Vietnam en France, a affirmé l’ambassadeur Dinh Toan Thang.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en France a indiqué que de nombreuses activités de diplomatie économique sous diverses formes avaient été mises en oeuvre ces derniers temps, et ce dans divers domaines tels que la promotion du commerce, l'investissement, les sciences et technologies…



Rappelant les rencontres entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et des entreprises et partenaires français dans le cadre de sa visite officielle en France en septembre 2021, l’ambassadeur Dinh Toan Thang a déclaré qu’il s’agissait d’une avancée qui avait fortement favorisé les échanges économiques entre le Vietnam et la France.

Sur la base des résultats de cette visite, l'ambassade du Vietnam a profité de ses atouts pour promouvoir davantage la diplomatie économique en France, a-t-il souligné.



Le diplomate a indiqué que son ambassade cherchait à profiter de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE pour créer des conditions favorables à l’accès de davantage de produits vietnamiens au marché français.



En matière d'investissement, l'ambassade renforcera les contacts avec les grandes entreprises françaises, notamment dans les domaines de l'énergie propre, des infrastructures, de la logistique, de la pharmacie, de la santé, de l'agriculture…, a-t-il affirmé, ajoutant que l'ambassade s’efforcerait également d'avoir des activités pour aider les entreprises et les localités françaises et vietnamiennes à nouer des liens.



Outre les activités bilatérales, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a déclaré que l'ambassade organiserait de nombreuses activités multilatérales avec des organisations basées en France, dont l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). -VNA/VI