Lam Dong relâche des centaines d’animaux sauvages dans leur milieu naturel

Se préparer à relâcher un groupe d'oiseaux dans leur milieu naturel. Photo : VNA

Ces derniers temps, de nombreux habitants de différentes localités de la province de Lam Dong ont volontairement remis des animaux et des espèces sauvages aux autorités compétentes. Ce geste traduit un changement positif dans le respect de la législation, tout en illustrant le renforcement du sens des responsabilités de la communauté en matière de protection et de conservation de la faune sauvage.

Récemment, le Conseil de gestion du parc national de Ta Dung, en coordination avec les services concernés, a relâché quatre animaux sauvages dans leur environnement naturel. Il s’agit de trois macaques crabiers (Macaca fascicularis) et d’un macaque à queue de cochon (Macaca leonina).

Selon le parc national de Ta Dung, ces deux espèces figurent sur la liste des animaux rares, précieux et menacés, conformément à la circulaire n°27/2025/TT-BNNMT du 24 juin 2025 du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, relative à la gestion des espèces menacées, à l’élevage d’animaux forestiers et à l’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Leur exploitation et leur utilisation à des fins commerciales sont strictement limitées.

Auparavant, fin décembre 2025, Lau Xuan Hạ, résident du quartier de Bac Gia Nghia, dans la province de Lam Dong, accompagné de plusieurs villageois, a remis un pangolin à la police locale. L’animal avait été découvert alors qu’il traversait la route. Le pangolin est également une espèce rare et menacée, bénéficiant d’un statut de protection prioritaire, dont l’exploitation et l’utilisation à des fins commerciales sont formellement interdites.

Le sous-département des forêts de Lam Dong a indiqué que l’Équipe mobile des gardes forestiers et de prévention des incendies de forêt n°4 a récemment relâché près de 200 oiseaux dans une zone forestière gérée par le Conseil de gestion de la forêt de protection de Đak Glong – Gia Nghia, relevant du quartier de Bac Gia Nghia, province de Lam Dong.

Ces oiseaux appartiennent à des espèces communes telles que le bulbul à tête rouge, le moineau, le shama, la tourterelle, l’étourneau noir, la perruche ondulée, le martin à ailes grises, l’étourneau à bec rouge, l’étourneau doré, le canard siffleur (Le le), entre autres. Ils avaient été saisis par les forces fonctionnelles auprès d’individus impliqués dans le commerce illégal de produits forestiers et d’animaux sauvages. -VNA/VI