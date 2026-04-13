Lâm Dông muscle la lutte contre la pêche INN suivant les recommandations de la CE

La province de Lâm Dông a fait preuve d’une grande détermination et a mis en œuvre des mesures globales conformes aux recommandations de la Commission européenne (CE) pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), pour faire retirer l’avertissement de "carton jaune" sur les exportations de produits aquatiques vietnamiens.

Le poste de garde-frontière de Thanh Hai (commandement provincial des gardes-frontières de Lâm Dông) distribue des pliants aux pêcheurs pour les sensibiliser à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA



Elle donne la priorité notamment au renforcement de la gestion des flottes de pêche tout en améliorant le respect de la réglementation par les pêcheurs.



Le Département provincial de l’agriculture et de l’environnement a indiqué que les 8.205 navires de pêche ont été intégralement enregistrés et que leurs données ont été mises à jour dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase), permettant ainsi aux autorités de suivre plus efficacement leur statut légal, leurs opérations et l’historique de leurs voyages.



D’après les rapports du Comité de pilotage provincial de la lutte contre la pêche INN, environ 90% des bateaux locaux sont actuellement munis d’un permis de pêche valide. Les bateaux ne disposant pas des documents requis font l’objet d’une surveillance stricte, sont interdits de sortie des ports et leur navigation est suivie chaque semaine grâce aux systèmes de surveillance des navires (VMS).



Il est à noter que plus de 99% des bateaux de 15 mètres ou plus – ceux qui sont tenus d’installer un VMS – sont en conformité. Depuis début 2026, aucun cas de perte de signal VMS en mer n’a été enregistré.



Sur le terrain, les autorités locales ont renforcé les inspections et la coordination. Dans la commune de Tân Hai, par exemple, la police, les autorités locales et les gardes-frontières ont procédé à des contrôles approfondis des documents des bateaux de pêche, des informations relatives à l’équipage et du fonctionnement des VMS, empêchant ainsi les bateaux non conformes de prendre la mer.



Les campagnes de sensibilisation du public ont également été intensifiées. Les autorités ont organisé des dizaines de réunions d’information et ont exigé de centaines d’armateurs qu’ils signent des engagements à ne pas violer les eaux territoriales étrangères. Des modèles communautaires tels que les « groupements de pêcheurs responsables » et les « équipes d’autogestion des pêches » ont été maintenus avec succès, contribuant à renforcer la solidarité et l’entraide entre les pêcheurs lors des opérations en mer.



Des approches novatrices, comme les simulations de procès pour infractions à la pêche INN organisées dans des pêcheries clés, ont permis aux pêcheurs de mieux appréhender les conséquences juridiques et les impacts à long terme.



Les pêcheurs locaux affirment que ces efforts ont permis une meilleure sensibilisation. Le respect de la réglementation est désormais perçu non seulement comme une obligation légale, mais aussi comme un moyen de protéger les ressources marines et de renforcer la réputation de l’industrie vietnamienne des produits de la mer sur les marchés internationaux.



Les autorités locales ont fait de l’application de la loi le pilier central de leur action, en privilégiant les sanctions administratives contre la pêche INN afin de garantir la dissuasion et de faire respecter la loi. Toutes les infractions, notamment les incursions dans les eaux territoriales étrangères, sont sanctionnés avec la plus grande fermeté.



Depuis 2024, les autorités locales ont traité des centaines d’infractions administratives, infligeant des amendes se chiffrant en milliards de dôngs. Rien que durant les premiers mois de 2026, plus de 40 cas ont été sanctionnés. Toutes les infractions liées à la déconnexion des systèmes de surveillance des navires (VMS) ou au franchissement illégal des frontières en 2024-2025 ont été traitées, témoignant d’une application plus stricte de la réglementation, conformément aux recommandations de la CE.



Suite aux recommandations de la mission d’inspection de la CE après sa visite au Vietnam du 10 au 19 mars, Lâm Dông continuera de renforcer la surveillance des bateaux en activité et à quai, d’améliorer la traçabilité des captures grâce à des systèmes de caméras et au recoupement des données, et de traiter rapidement les irrégularités.



La province accélère également ses politiques de soutien aux pêcheurs, notamment par des subventions pour les services satellitaires de surveillance des navires et des programmes de transition pour réduire la pression sur les ressources marines.



Forte de stratégies à long terme visant à moderniser et restructurer le secteur de la pêche en vue d’une durabilité accrue, Lâm Dông considère la lutte contre la pêche INN comme une priorité à la fois urgente et permanente, contribuant aux efforts du Vietnam pour obtenir la levée de l’avertissement de la CE et bâtir une industrie de la pêche responsable et intégrée à l’échelle mondiale. – VNA/VI