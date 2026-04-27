Lam Dong : les édifices patrimoniaux, piliers de l’attractivité touristique

Le long du littoral de la province de Lam Dong, maisons communes et temples se dressent comme les témoins silencieux d’une épopée historique séculaire.

Le temple de Van Thuy Tu, situé au quartier de Phan Thiet, s'impose comme une destination incontournable pour les visiteurs souhaitant découvrir le culte du génie Nam Hai (génie de la Baleine). Photo: VNA

Bien plus que de simples lieux de culte édiés au génie de la Baleine, aux divinités de la mer ou aux ancêtres fondateurs, ces édifices constituent des réservoirs essentiels de la mémoire collective et des croyances des communautés de pêcheurs. La revitalisation des festivals et des coutumes ancestrales au sein de ces espaces sacrés permet non seulement de consolider la cohésion communautaire et la solidarité locale, mais aussi d’attirer des touristes grâce à la mise en valeur de l’identité culturelle.

Parmi les sites les plus emblématiques, le temple de Van Thuy Tu, situé au quartier de Phan Thiet, s'impose comme une destination incontournable pour les visiteurs souhaitant découvrir le culte du génie Nam Hai (génie de la Baleine), caractéristique culturelle et religieuse unique des pêcheurs du littoral du Centre-Sud.

Érigé en 1762 et classé monument historique national en 1996, ce complexe architectural de plus de 500 mètres carrés a su préserver son authenticité malgré plus de deux siècles et demi d’existence. Le site est renommé pour abriter plus d'une centaine de squelettes de différentes baleines, dont un spécimen impressionnant de 22 mètres de long pesant 64 tonnes, identifié comme le plus grand du Vietnam. En plus de ces vestiges biologiques, Van Thuy Tu conserve de précieux documents en Han-Nom (ancienne écriture vietnamienne inspirée du chinois), notamment 24 décrets royaux impériaux de la dynastie des Nguyen, renforçant d'autant sa valeur patrimoniale.

Le spécimen impressionnant de 22 mètres de long pesant 64 tonnes, identifié comme le plus grand du Vietnam, est exposé dans le temple de Van Thuy Tu. Photo: VNA

Cette ferveur religieuse et communautaire se retrouve également au temple de Tu Luong, dans le quartier de Tien Thanh, un centre spirituel majeur depuis le début du XIXe siècle. Bien que ce monument ne soit pas dédié au culte de la baleine, il honore le Génie tutélaire et les ancêtres fondateurs ayant contribué à l'établissement du village. Classé monument architectural et artistique national en 2001, Tu Luong demeure le pivot des activités religieuses de la région, accueillant chaque année les cérémonies rituelles du printemps et de l'automne. Pour les habitants locaux, ces rassemblements sont l'occasion de solliciter une météo clémente, une vie prospère et paisible, tout en resserrant les liens de voisinage et en pérennisant un mode de vie sain et solidaire.

Selon les données du Musée provincial, le littoral de Lam Dong compte actuellement 54 maisons communales, dont dix bénéficient d'un classement au niveau national. Ces édifices d’une grande valeur architecturale, historique et culturelle populaire, qui témoignent des vagues de migrations et du défrichement des terres, connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt, notamment auprès des jeunes générations qui apprécient s'y photographier en tenues traditionnelles.

Cette dynamique favorise l'émergence de nouveaux circuits touristiques culturels reliant divers sites historiques tels que l'école Duc Thanh, les temples Tu Luong et Van Thuy Tu, les tours Cham de PôSahInư ou la pagode de Co Thach, entre autres.

La préservation de ces monuments côtiers s'inscrit désormais dans une stratégie de développement durable, visant à transformer l'héritage historique en un levier de croissance pour le tourisme local. -VNA/VI