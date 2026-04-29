Lam Dong lance la construction de la composante civile de l’aéroport de Phan Thiet

Cérémonie de lancement de la construction de la composante civile de l’aéroport de Phan Thiet. Photo: VNA

Le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec Sun Group, a procédé le 27 avril à la mise en chantier de la composante civile du projet de l’aéroport de Phan Thiet. Cet événement marque une étape particulièrement importante dans la modernisation des infrastructures de transport et le renforcement de la compétitivité locale.



La composante civile de l’aéroport de Phan Thiet est développée selon les normes 4E, avec une capacité d’accueil de 2 millions de passagers par an à l’horizon 2030 et un investissement total estimé à près de 3.900 milliards de dongs. Le projet s’étend sur 74,6 hectares.



Selon Dang Minh Truong, président du conseil d’administration de Sun Group, le projet permettra l’exploitation d’appareils modernes et la prise en charge de millions de passagers chaque année. Il s’inscrit dans une vision visant à développer un écosystème intégré associant tourisme, villégiature et aviation dans la province de Lam Dong, contribuant ainsi à l’émergence de nouveaux pôles de croissance, notamment dans les secteurs des services et de la logistique.



De son côté, le président du Comité populaire provincial, Ho Van Muoi, a souligné la portée stratégique de l’ouvrage, qui servira de passerelle reliant Lam Dong aux grands centres économiques nationaux et internationaux, créant une dynamique de croissance pour le Centre méridional et la région économique clé du Sud.



Présent à la cérémonie, le ministre de la Construction, Tran Hong Minh, a mis en exergue le caractère inédit de ce projet. Il s’agit du premier aéroport civil au Vietnam financé par des capitaux privés et utilisant une infrastructure à double usage, avec une piste et des voies de circulation construites par l’armée, au service à la fois de la défense nationale et du développement socio-économique. Il s’agit d’un modèle conforme à l’esprit de la Résolution n°68 du Bureau politique sur le développement de l’économie privée et à la politique de combinaison entre développement économique et défense nationale dans le contexte actuel.



Le ministre a appelé les unités concernées à respecter strictement les normes techniques nationales et internationales, en garantissant les exigences de qualité, de sécurité et de respect des délais, tout en préservant les capacités opérationnelles des forces armées dans le cadre de l’exploitation duale.



Le ministre Tran Hong Minh a également demandé au Comité populaire de la province de Lam Dong d’étudier et de planifier l’aménagement urbain, l’immobilier, la logistique et les activités connexes autour de l’aéroport, afin d’en valoriser les atouts au service du développement socio-économique local. – VNA/VI