Lâm Dông accueille son 10 millionième touriste de l'année 2024

Le Comité populaire de la province de Lâm Dông (Hauts-Plteaux du Centre) a organisé ce lundi 30 décembre une cérémonie pour accueillir le 10 millionième touriste de l'année 2024.

Nguyên Dang Dung, Hanoien, a franchi le cap symbolique du 10 millionième visiteur de Đa Lat. Séduit par le climat doux et les paysages enchanteurs, il revient régulièrement dans cette cité fleurie avec sa famille, notamment en fin d'année.

Cet événement promeut non seulement les réalisations de l'industrie touristique de la province en 2024, mais contribue également à la construction de la marque de destination « Lâm Dông - sûre, civilisée et conviviale ». Le tourisme de Lâm Dông est l'une des principales destinations sur la carte touristique du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est.

Il est la preuve la plus claire du développement du tourisme de Lâm Dông, a déclaré son président du Comité populaire provincial, Trân Hông Thai, ajoutant que c'est le résultat d'efforts continus dans le développement des infrastructures, la diversification des produits touristiques, l'amélioration de la qualité des services, la construction d'un environnement touristique sûr, convivial et de qualité, apportant de grandes expériences aux visiteurs.

En 2024, la province a accueilli 10 millions de touristes, dont 600 000 étrangers, soit une hausse de 50 % par rapport à la même période de 2023, atteignant 109,1 % du plan 2024. Les revenus du tourisme sont estimés à 18.000 milliards de dôngs. -VNA/VI