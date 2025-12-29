L’Allemagne fournit des équipements de filtration d’eau aux victimes des inondations au Vietnam

En signe de solidarité avec les victimes des inondations au Vietnam, le Bureau de la coopération au développement de Berlin (Allemagne) a décidé de financer la fourniture durable d’eau potable à au moins 8 000 élèves, enseignants et familles touchés par les catastrophes naturelles.

Mme Franziska Giffey, maire-adjointe et ministre de l’Économie, de l’Énergie et des Entreprises publiques du Land de Berlin, a indiqué que le Bureau de la coopération au développement de Berlin, en coordination avec les autorités de l’arrondissement de Lichtenberg, financera l’acquisition de 20 unités mobiles de traitement de l’eau PAUL (Portable Aqua Unit for Lifesaving), destinées aux écoles situées dans des zones reculées et gravement affectées par les inondations au Vietnam.

Elle a souligné que « l’amitié entre Berlin et le Vietnam se manifeste par des actions concrètes, en particulier en période de crise », affirmant que le soutien à l’approvisionnement en eau potable des sinistrés, mis en œuvre par l’intermédiaire de l’Organisation allemande de soutien aux universités (WUS), illustre l’efficacité de la coopération internationale au niveau local.

De son côté, Martin Schaefer, maire de l’arrondissement de Lichtenberg, a déclaré que grâce à ces 20 unités PAUL, les écoles des zones inondées au Vietnam pourraient bénéficier d’un accès régulier à l’eau potable à l’avenir. « Berlin et le Vietnam entretiennent une relation d’amitié de longue date. À Lichtenberg en particulier, où vit une importante communauté vietnamienne, cette relation fait partie intégrante de la vie quotidienne », a-t-il ajouté.

Unité mobile de traitement de l’eau PAUL (Portable Aqua Unit for Lifesaving). Photo : VNA

Les dispositifs de filtration d’eau PAUL ont été acheminés vers le Vietnam avec le soutien de la compagnie Vietnam Airlines, avant d’être distribués aux établissements scolaires concernés.

Chaque système PAUL est capable de traiter au moins 1.200 litres d’eau contaminée par jour, fournissant 3 litres d’eau potable par personne et par jour à jusqu’à 400 personnes. Économe en ressources, l’équipement ne nécessite ni produits chimiques, ni électricité, ni expertise extérieure, grâce à l’utilisation de membranes de filtration avancées.

Au total, la WUS a installé plus de 390 unités PAUL au Vietnam ces dernières années, permettant à plus de 156 000 élèves, enseignants et parents d’accéder quotidiennement à une source d’eau potable. -VNA/VI