Lai Chau renforce ses capacités en matière de cybersécurité et d'opérations intelligentes

Le Comité populaire de la province de Lai Chau a inauguré officiellement le 15 octobre le Centre de surveillance, de cybersécurité et d'opérations intelligentes.

L'événement a été honoré par la présence de Nguyen Manh Hung, ministre de l'Information et de la Communication et vice-président du Comité national pour la transformation numérique.

Le Centre de Lai Chau a pour mission principale d'intégrer et de surveiller l'ensemble des événements de sécurité informatique provenant de l'infrastructure technologique, incluant les serveurs, les applications, les bases de données et les solutions de sécurité. Ces données seront ensuite analysées par l'équipe d'experts du Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) et les autorités provinciales de Lai Chau afin d'identifier les comportements anormaux.

En collaboration étroite avec les autorités compétentes, le Centre jouera un rôle crucial dans l'investigation et la gestion des infractions cybernétiques.

La mise en opération du Centre permettra au Département provincial de l'information et de la communication de se conformer aux normes et réglementations nationales en matière de connectivité et de partage de données avec le Centre national du cyberespace, tout en se connectant avec la base de données nationale.

Lors de la cérémonie d'inauguration, les représentants du ministère de l'Information et de la Communication ainsi que du Comité provincial du Parti de Lai Chau ont officiellement lancé les opérations du Centre. Cet événement marque une étape significative dans le processus de transformation numérique de la province. -VNA/VI