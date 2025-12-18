Lai Châu préserve le patrimoine des festivals thaï et stimule le tourisme

Dans les montagnes brumeuses de Lai Châu, où paysages sauvages et traditions séculaires se côtoient, la communauté thaï perpétue l’une de ses pratiques culturelles les plus précieuses : le festival Then Kin Pang. Récemment reconnu comme patrimoine culturel immatériel national, ce festival vibrant est à la fois un rituel spirituel et un témoignage vivant de la résilience des traditions.



En langue thaï, Then signifie "maître du Ciel", et Kin Pang "se réjouir des festivités". Ensemble, ils marquent une fête de remerciement, au cours de laquelle les villageois expriment leur gratitude envers le protecteur divin qui veille sur eux. Selon la légende, le monde spirituel de Muong troi est gouverné par des divinités qui, par l’intermédiaire de leur représentant Then, descendent sur terre pour rencontrer les hommes. Then guérit les malades, prie pour la paix dans l’adversité et transmet les espoirs de la communauté : un temps clément, des récoltes abondantes et l’harmonie.



Chaque année, le 10e jour du troisième mois lunaire, le peuple thaï invite Then à se joindre à eux pour célébrer. Depuis des générations, ce rituel est une pierre angulaire de la vie spirituelle, un lien culturel qui unit la communauté.



Rituels et symbolisme



Le festival est imprégné de rituels. Ceux qui accomplissent les cérémonies, appelées làm then, doivent être issus de familles qui perpétuent cette tradition. Ils maîtrisent le dàn tinh, luth à manche longue, mémorisent des milliers de vers et chantent d’anciennes mélodies transmises oralement depuis des siècles.

Une femme chante et prie pour une météo favorable et des récoltes abondantes lors d'un rituel Then. Photo : baotintuc.vn

Les préparatifs commencent plusieurs jours à l’avance. L’autel est orné de fleurs et d’animaux en papier découpé : des hirondelles symbolisent le printemps et la fertilité, tandis que des cochons et des poulets représentent la vie quotidienne. Chaque offrande incarne l’abondance et la promesse d’une année prospère.

Trois jours avant le festival, l’officiant s’abstient de viande. Le jour J, il revêt son costume traditionnel, joue du dàn tinh tâu et chante des chants épiques célébrant la vie avec une résonance intemporelle, sa présence étant aussi digne que celle d’un général menant son peuple.

En avril 2025, la province de Lai Châu a organisé pour la première fois le festival Then Kin Pang à l’échelle provinciale, dans la commune de Không Lào. Selon Trân Manh Hung, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, le programme visait à mettre en valeur l’identité unique de la communauté thaï.

Parmi les nouveautés figuraient des défilés de costumes traditionnels, des spectacles de chants traditionnels (then et dàn tinh) et des démonstrations de six danses traditionnelles xòe avec plus de 300 artisans et artistes. Des jeux folkloriques traditionnels ont ajouté une touche de couleur supplémentaire aux festivités, faisant de cet événement à la fois une vitrine culturelle et une célébration communautaire.

Préserver le patrimoine, promouvoir le tourisme

Nông Quôc Thành, directrice adjointe du Département du patrimoine culturel du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que la reconnaissance des valeurs culturelles de Lai Châu est le fruit d’années de collaboration entre chercheurs, artisans et la communauté elle-même. Les organismes locaux ont collecté des documents, recensé les pratiques, constitué des dossiers scientifiques et cartographié la répartition du patrimoine, en sollicitant systématiquement l’avis des habitants, véritables gardiens des traditions.

Des femmes thaï de la commune de Nam Hang, province de Lai Châu exécutent la danse Xoe. Photo : VNA

Pour consolider ce travail, Lai Châu a mis en œuvre le projet «Préserver et promouvoir la richesse de l’identité culturelle des groupes ethniques en lien avec le développement du tourisme, 2021-2025, avec une perspective 2030». Cette initiative met l’accent sur la restauration, la diffusion et la transmission du patrimoine, garantissant ainsi la vitalité des pratiques culturelles tout en contribuant au développement du tourisme.



Le Kin Pang n’est pas le seul trésor de la province. D’autres traditions, telles que le nàng han et le gâu tào, sont régulièrement pratiquées lors des grandes fêtes, enrichissant la vie spirituelle et générant des revenus grâce au tourisme.



Lai Châu abrite également deux éléments du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, reconnus par l’UNESCO : l’art de la danse xòe et les rituels et jeux de tir à la corde. Onze autres éléments du patrimoine sont reconnus à l’échelle nationale. Nombre de ces traditions ont été transformées en produits touristiques distinctifs, générant des revenus et renforçant l’identité culturelle de la province.



Le festival Then Kin Pang est plus qu’un rituel, c’est un héritage vivant. Il relie le peuple thaï à ses ancêtres, à ses dieux et les uns aux autres. Alors que Lai Châu poursuit la préservation et la promotion de son patrimoine culturel, le festival se dresse comme un symbole de gratitude, de résilience et de joie – une célébration où passé et présent se rencontrent en harmonie et où la tradition continue de s’épanouir dans les hautes terres. — VNA/VI