Lai Chau : l'armée mobilisée pour reloger les sinistrés des crues à Muong Than

Le projet de construction d'une zone de relocalisation en faveur des sinistrés de crues à Lai Chau présente un coût estimé à près de 19 milliards de dôngs. Photo: VNA

À la suite des crues soudaines survenues le 17 juillet dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau, qui ont détruit les habitations de 24 familles, les autorités locales et les forces armées ont engagé en urgence la construction d'une zone de relocalisation afin de permettre aux sinistrés de retrouver rapidement un cadre de vie stable.



Le 19 juillet, le président du Comité populaire provincial de Lai Chau a signé un arrêté en la matière. La réalisation du projet a été confiée au Commandement militaire provincial de Lai Chau, pour un coût estimé à près de 19 milliards de dôngs, financé par le budget de l'État et d'autres sources de financement légales.



Le projet comprend l'aménagement d'un terrain d'environ 10.000 m², la construction de 24 logements permanents destinés aux familles sinistrées ainsi que la mise en place des infrastructures essentielles, notamment les routes, les réseaux d'eau et d'électricité et les équipements collectifs.



Le 21 juillet, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung s'est rendu sur le chantier et a demandé d'accélérer les travaux afin qu'ils soient achevés dans les meilleurs délais. Le général Le Quang Dao, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a confirmé que les forces armées mettraient tout en œuvre pour achever les 24 logements avant le 30 août.



À la suite des crues soudaines survenues le 17 juillet dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau, qui ont détruit les habitations de 24 familles, les autorités locales et les forces armées ont engagé en urgence la construction d'une zone de relocalisation afin de permettre aux sinistrés de retrouver rapidement un cadre de vie stable.Le 19 juillet, le président du Comité populaire provincial de Lai Chau a signé un arrêté en la matière. La réalisation du projet a été confiée au Commandement militaire provincial de Lai Chau, pour un coût estimé à près de 19 milliards de dôngs, financé par le budget de l'État et d'autres sources de financement légales.Le projet comprend l'aménagement d'un terrain d'environ 10.000 m², la construction de 24 logements permanents destinés aux familles sinistrées ainsi que la mise en place des infrastructures essentielles, notamment les routes, les réseaux d'eau et d'électricité et les équipements collectifs.Le 21 juillet, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung s'est rendu sur le chantier et a demandé d'accélérer les travaux afin qu'ils soient achevés dans les meilleurs délais. Le général Le Quang Dao, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a confirmé que les forces armées mettraient tout en œuvre pour achever les 24 logements avant le 30 août.

La réalisation du projet a été confiée au Commandement militaire provincial de Lai Chau. Photo: VNA

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lai Chau, Le Minh Ngan, a également inspecté le chantier, demandant au Commandement militaire provincial d'accélérer les travaux afin d'assurer, dans un premier temps, le relogement des 24 familles sinistrées, puis celui d'environ 200 autres foyers appelés à être déplacés ultérieurement.



Le Commandement militaire provincial a mobilisé 150 cadres et soldats, ainsi que des engins de chantier. En seulement trois jours de travaux, quatre maisons ont déjà achevé leur structure et leur toiture. Les équipes poursuivent les travaux sans interruption afin d'accélérer le chantier. Le projet prévoit la construction de 24 logements de 80 m² chacun, pour un coût d'environ 400 millions de dôngs par logement.



Selon les responsables du chantier, les forces armées mettent tout en œuvre pour garantir à la fois la qualité des constructions et le respect des délais, afin de permettre aux familles sinistrées de retrouver au plus vite des conditions de vie normales. – VNA/VI