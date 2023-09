L’Agence vietnamienne d’information se développe durablement à l’ère numérique

Le 15 septembre 1945, les premiers bulletins d’informations de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) étaient diffusés dans le monde entier depuis la station de radio de Bach Mai, à Hanoi. Les nouvelles qu’ils contenaient n’étaient pas des moindres puisqu’il s’agissait de la Déclaration d’indépendance de la République démocratique du Vietnam, intégralement retransmise en trois langues : vietnamien, anglais et français. Ce moment sacré constitue un jalon historique de l’évolution de la VNA. Chaque année, l’agence célèbre cette journée.

Durant 78 ans, aux côtés du pays et sous la direction directe du Parti et de l’État, la VNA n’a cessé de se développer. Dans la période d'industrialisation, de modernisation et d'intégration internationale, la VNA s'efforce d'atteindre son objectif de devenir une agence de presse réputée au niveau régional en suivant le modèle d'un complexe médiatique fort, moderne entretenant des services d’information, contribuant à répondre aux exigences et aux tâches définies.

En tant qu'une des principales agences de presse du pays, la VNA est toujours intéressée par l'application de la technologie dans ses opérations. Le système technique de la VNA est de plus en plus amélioré et perfectionné à chaque étape. En 1998, dès que le Vietnam se connectait officiellement à Internet, la VNA a ouvert ses sites d’internet et de Việt Nam News, le quotidien anglophone de la VNA. Ce furent les premiers sites d'information au Vietnam.

L'application des technologies de l'information a réduit le temps de traitement de l'information. C’est également la stratégie prioritaire des agences de presse du monde entier que la VNA a apprise pour assurer un développement durable à l’ère du numérique.



En 2017, VNA a lancé la page infographics.vn, étant ainsi à la pointe de la tendance du journalisme de données au Vietnam. Jusqu'à présent, les graphiques de VNA sont non seulement diversifiés dans leur contenu et leur forme, mais également interactifs.

La VNA est un complexe médiatique entretenant 15 services d’information pour les lectorats intérieur et extérieur (comprenant 5 départements de rédaction, 2 centres d’information source, 8 rédactions) et 5 centres de soutien à l'information, une maison d’édition, deux entreprises d’imprimerie, des bureaux de représentation dans le Sud, le Centre et le Tây Nguyên ainsi qu’un bloc des unités d’assistance au directeur général de la VNA.

Avec 63 bureaux dans toutes les villes et provinces du pays et 30 autres implantés sur les cinq continents, la VNA compte ainsi actuellement un corps de correspondants opérationnels dans toutes les régions du pays et dans la plupart des régions importantes du monde.

Avec plus de 60 produits d’information réalisés par un corps d’environ 1.000 correspondants et rédacteurs du total de plus de 2.300 cadres et employés de l'agence, la VNA est actuellement l'organe de presse ayant le plus grand nombre de produits et de supports d’information du pays : bulletins écrits, bulletins photographiques, bulletins télévisés, bulletins infographiques, bulletins sonores… ; quotidiens, hebdomadaires, revues, revues illustrées, livres, journal en ligne, informations pour téléphones mobiles et informations en ligne...

La VNA recense 14 sites de journaux électroniques et des systèmes d'applications de production d'informations, des systèmes de documentation d'actualité, de photos et de vidéos. La promotion de la publication d'informations sur les réseaux sociaux a permis aux informations officielles de la VNA d'empiéter rapidement et de surmonter les flux d'informations contradictoires et toxiques sur les réseaux sociaux. Elle a également développé un canal de distribution d'informations en publiant des informations VNA sur des tableaux électroniques dans de nombreux lieux publics, rapprochant les informations des lecteurs, aidant le public à accéder facilement à des sources d'information précises, orientant rapidement l'idéologie face aux questions sociales « brûlantes ».

Le fort développement des médias numériques au cours de la 4e révolution industrielle, avec une concurrence féroce entre les types de médias et un changement majeur dans la manière dont le public reçoit l'information, a créé des opportunités ainsi que des défis pour l'industrie des médias en général et pour les agences de presse en particulier, dont la VNA.

La numérisation persistante des informations documentaires au fil des années a permis à la VNA de constituer progressivement des bases de données numériques. C’est sur cette base que la VNA teste et développe des produits d’intelligence artificielle (IA) pour aider à exploiter la valeur ajoutée du journalisme de données.

La transformation numérique a permis à la VNA de saisir plus rapidement les besoins d'information du public grâce à des applications et des fonctionnalités interactives directes, créant ainsi des produits d'information qui répondent à la fois aux besoins du public, aux exigences de propagande du Parti et de l'État et deviennent plus proches et plus accessibles pour le public.

A l'âge de 78 ans, la VNA a lancé en 2023 de nombreux nouveaux produits technologiques, tels que la lecture automatique multilingue, l’intégration des vidéos sur ses pages d’informations.

Jusqu'à présent, la VNA a entièrement développé tous types d'informations sur une plateforme technique moderne. Nguyên Duc Vu, directeur du Centre technique de la VNA, a déclaré qu'afin de concrétiser la stratégie de développement de l'industrie, l'application de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle, pour l'information audio et vidéo est de plus en plus encouragée.

La VNA a progressivement construit son propre système de lecture automatique multilingue en 6 langues et l'intégrera progressivement dans tous les canaux de diffusion d'informations du secteur tels que les journaux, les pages d'informations électroniques, les applications mobiles... De nouvelles plateformes telles que les enceintes intelligentes et les écrans intelligents sera bientôt déployé dans le but de créer une nouvelle manière d'accéder à l'information pour les lecteurs via l'interaction vocale, a indiqué Nguyên Duc Vu.

Affirmant la position de la VNA, sa directrice générale Vu Viêt Trang a déclaré qu’afin de suivre le rythme des nouvelles tendances médiatiques, la VNA mène la publication des informations dans une direction multi-types et multi-plateformes.

La combinaison élaborée de données et d'informations actuelles apporte de la profondeur à l'information, augmentant ainsi son attrait pour les lecteurs. L’information en ligne provenant du contingent de correspondants permanents dans et hors du pays, des bureaux de la VNA à l’étranger a donné naissance à des produits d’information différents et exclusifs dans les médias nationaux..

Avec des changements positifs tant dans le contenu que dans la forme, les informations de la VNA en général et les informations sur les événements importants du pays en particulier sont toujours des sources d'informations exploitées par la presse nationale et étrangère, contribuant à rehausser le rôle d’information important de la VNA dans le système médiatique national, a-t-elle affirmé.

''Face au fort développement de la 4e révolution industrielle, à la concurrence féroce entre les agences de presse et entre la presse et les médias sociaux, la VNA continue à renouveler ses activités dans le sens de l'amélioration de la qualité et des fonctionnalités professionnelles et efficaces, pour mener à bien sa mission d’un organe d’information stratégique et fiable du Parti et de l’État'', a déclaré Vu Viêt Trang.