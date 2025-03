L’Agence vietnamienne d’information et le Quotidien du Peuple coopèrent à l’ère du numérique

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viêt Trang, offre un cadeau de souvenir au rédacteur en chef du Quotidien du Peuple de la Chine, Chen Jianwen. Photo: VNA

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viêt Trang, et le rédacteur en chef du Quotidien du Peuple de la Chine, Chen Jianwen ont partagé lundi 24 mars à Hanoi leur expérience en matière de promotion du rôle des organes de presse grand public à l’ère du numérique.



Présentant l’agence et son développement multimédia aux invités, Vu Viêt Trang a affirmé que la VNA était l’une des premiers organes de presse vietnamiens à lancer une plateforme d’information en ligne dès 1998, alors que le pays venait tout juste d’être connecté à l’Internet. L’agence couvre tous les types de journalisme et fournit des sources d’information multimédia aux médias nationaux et internationaux.



La presse est aujourd’hui confrontée à la fois à des opportunités et à des défis liés au développement rapide des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA), a-t-elle déclaré, indiquant que cela présente des opportunités, car la VNA a investi depuis longtemps dans ses effectifs et son infrastructure technique pour s’adapter aux pratiques journalistiques modernes.



Selon elle, les efforts constants de l’agence en matière de numérisation des informations et des archives ont permis de constituer une base de données numérique riche et diversifiée. Celle-ci sert de base à l’agence pour développer des produits journalistiques multimédias et accroître la valeur ajoutée du journalisme basé sur les données. Aujourd’hui, toutes les plateformes d’information de la VNA ont intégré diverses formes de journalisme.



Cependant, l’agence est également confrontée à des défis importants, car le système de presse vietnamien est en pleine restructuration et rationalisation, d’où la nécessité d’étudier et de s’inspirer des modèles opérationnels des partenaires médias internationaux, a-t-elle fait savoir.



La VNA s’est également activement engagée dans des échanges d’informations multimédias avec ses partenaires et a promu des initiatives visant à renforcer le rôle des agences de presse grand public et nationales dans le paysage médiatique dynamique actuel. Parallèlement, elle s’est attachée à développer une coopération bilatérale avec ses partenaires de manière plus concrète et efficace, a expliqué la directrice générale de la VNA.

Notant les nombreuses similitudes entre les deux organes, le rédacteur en chef du Quotidien du Peuple a souligné que tous deux s’efforcent d’utiliser la technologie pour s’adapter à la nouvelle ère, élargir leur lectorat et innover dans leur façon de diffuser l’information.



Le Département de l’information du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) est également en cours de restructuration et de réforme globale, avec un plan spécifique qui devrait être publié d’ici fin 2025.



Par ailleurs, le Quotidien du Peuple étudie des stratégies de développement pour s’aligner sur les exigences du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, en mettant l’accent sur l’élargissement continu de son lectorat et le renforcement de son rôle d’orientation de l’opinion publique.



Par conséquent, l’approche de la VNA pourrait offrir de précieuses perspectives au Quotidien du Peuple pour ses opérations futures, a affirmé Chen Jianwen.



Selon lui, le Quotidien du Peuple compte aujourd’hui 34 publications, avec un tirage quotidien total de plus de 6,6 millions d’exemplaires. Pour atteindre une large couverture, la seule solution viable est Internet. Les nouveaux médias et les plateformes sociales sont utilisés pour mettre en ligne le contenu imprimé. – VNA/VI