L’Agence de presse de libération – Un flambeau d’information inébranlable au cœur du champ de bataille du Sud

Au milieu des forêts immenses de Tây Ninh, dans le majestueux Parc national de Lo Go - Xa Mat, se dresse un témoignage historique héroïque : la stèle commémorative de l’Agence de presse de libération (APL). Ce lieu n’est pas seulement un site de mémoire, mais aussi le cœur d’une « rédaction » particulière où des journalistes-soldats ont transformé la jungle en une « artère vitale » de l’information, assurant un flux ininterrompu de nouvelles au milieu des dangers de la guerre.

L’APL – véritable flambeau d’information au sein du champ de bataille du Sud – représentait l’antenne avancée de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA). Pendant quinze années de luttes acharnées, de 1960 à 1975, l’APL a assumé avec courage et abnégation sa mission de communication et de propagande. Une épopée écrite par le sang, l’intelligence et la bravoure, qui s’inscrit à jamais dans l’histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne comme une torche éclairant la voie de la lutte nationale.



Une mission historique

Le 12 octobre 1960, au cœur de la forêt de Chang Riêc (Tây Ninh), le premier bulletin de l’APL fut diffusé, marquant officiellement sa naissance. Dès lors, elle devint la voix officielle du Front national de libération du Sud-Vietnam, puis du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam.

Bien plus qu’une simple agence de presse, l’APL était une arme idéologique affûtée : elle reflétait l’essor du mouvement révolutionnaire, affirmait la justesse de la cause vietnamienne et dénonçait l’affaiblissement du régime fantoche.

Les bulletins, signés du code GPX (Giải phóng xã), étaient transmises à l’étranger sous l’appellation APL (LPA-Liberation Press Agency en anglais). Sur la fréquence courte de 31 mètres, ils résonnaient comme un message adressé au monde : La voix officielle des patriotes du Sud-Vietnam. Depuis les forêts de Tây Ninh, ces nouvelles se propageaient vers Hanoï, puis au-delà des frontières, témoignant de la légitimité de la guerre populaire.

Tout au long de quinze années de combats, l’APL dut plusieurs fois se déplacer pour échapper aux offensives ennemies, de Tây Ninh à Ma Đa (Đông Nai), voire jusqu’au Cambodge. Mais en toutes circonstances, le flux d’information demeura constant et ininterrompu.



Le prix du sang et de la jeunesse

Cette résilience fut acquise au prix de lourds sacrifices. En quinze, plus de 200 journalistes, techniciens et personnels de l’APL tombèrent héroïquement.

Le journaliste Nguyên Sy Thuy (75 ans, ancien correspondant de guerre du GP10) se souvient : « Non seulement ils prenaient les armes pour défendre la base et leurs abris, mais encore tous les journalistes et techniciens de l’APL étaient présents sur les lieux de combat les plus acharnés, prêts à se sacrifier comme de véritables soldats. »

De son côté, le journaliste Bùi Thanh Liêm (77 ans, ancien correspondant de guerre de l’APL) partage avec émotion : « Malgré les bombes, malgré les privations, nous restions déterminés à tenir nos positions et à transmettre, en temps réel, les nouvelles brûlantes venues du champ de bataille ».

En l’an 2000, une stèle commémorative fut érigée dans le parc de Lo Go - Xa Mát. Sobre et solennel, ce monument rappelle la présence et le sacrifice d’une génération de journalistes-soldats.



Une reconnaissance historique

Un groupe d'anciens correspondants de guerre de l'Agence de presse de libération prend des photos souvenirs sur le site de l'APL à Lo Go - Xa Mat. Photo : VNA

Pour ses contributions immenses à la cause de libération nationale, la VNA est fière d’avoir reçu à trois reprises le titre honorifique de Héros : Héros du Travail à l’ère du Renouveau en 2001, Héros des Forces armées populaires en 2005 et 2020. C'est une reconnaissance solennelle du Parti et de l’État à l’égard des sacrifices et des apports considérables de la VNA dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Comme l’a souligné Trân Trang Duong, président de l’Association des anciens combattants de la VNA et directeur adjoint du Centre d’information de la VNA pour le Sud : « La VNA est l’organe de presse comptant le plus grand nombre de martyrs au Vietnam. La VNA a laissé une génération héroïque, qui a vécu et combattu dans la forêt de Chang Riêc.

Les générations suivantes doivent perpétuer cette tradition. C’est précisément cet esprit qui forge aujourd’hui la résilience et le rayonnement de la VNA dans l’ère du renouveau et de l’intégration numérique, a-t-il précisé. - VNA/VI