L’AFF 2026 souligne le rôle du Vietnam dans la promotion du dialogue dans l’ASEAN

La directrice par intérim du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), Ekaterina Koldunova, au micro de la VNA. Photo : VNA

Le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026 témoigne du rôle de plus en plus actif du Vietnam dans l’élaboration du programme de développement de l’ASEAN, en favorisant le dialogue, en promouvant de nouvelles idées et en encourageant les réponses collectives aux défis régionaux et mondiaux, selon une chercheuse russe.



Ce forum s’est imposé comme une plateforme de premier plan pour débattre des enjeux les plus pressants de l’Asie dans un cadre international et géopolitique plus large, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Moscou, la professeure associée Ekaterina Koldunova, directrice par intérim du Centre ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO).



Elle a souligné que l’AFF 2026 propose un programme ambitieux couvrant la sécurité énergétique, l’innovation technologique et l’intelligence artificielle, ainsi que les paiements transfrontaliers, le développement des villes intelligentes, la coopération régionale, les relations avec les grandes puissances et l’adaptabilité des institutions régionales dans un environnement en constante évolution.



Parmi les sujets abordés, la sécurité énergétique se distingue par son importance particulière, reflétant l’engagement de l’ASEAN à relever l’un des défis les plus urgents auxquels la communauté internationale est confrontée aujourd’hui, a déclaré Koldunova.



La chercheuse russe a insisté sur le fait que l’importance du forum réside moins dans ses résultats formels que dans sa capacité à réunir experts, décideurs et représentants officiels afin d’échanger des points de vue et de générer des idées susceptibles d’éclairer ultérieurement les décisions politiques concrètes.



Selon la professeure associée Ekaterina Koldunova, l’organisation par le Vietnam de l’AFF témoigne de son influence croissante dans les débats sur l’avenir de l’ASEAN.



Par le biais de ce forum, le Vietnam continue d’affirmer sa position de participant actif à l’élaboration du programme de développement de l’ASEAN, non seulement par le biais d’initiatives spécifiques, mais aussi en créant des espaces de dialogue, d’échange de points de vue et en proposant de nouvelles approches aux questions régionales et internationales..



Elle a noté que le pays est de plus en plus reconnu sur la scène internationale pour son ambitieux programme de développement, notamment en matière d’innovation et de transformation numérique.



En promouvant activement des plateformes telles que l’AFF, le Vietnam contribue à mieux faire connaître ses initiatives et ses contributions à l’ASEAN, tout en renforçant son rôle d’acteur constructif au sein d’une coopération internationale plus large, a-t-elle indiqué.



La chercheuse russe a également souligné l’engagement du Vietnam à promouvoir le programme de développement de l’ASEAN, même les années où il n’en assure pas la présidence, y voyant la preuve d’une approche cohérente et tournée vers l’avenir, visant à soutenir les objectifs de développement à long terme et d’intégration régionale du bloc.



Elle a par ailleurs indiqué que le Forum Russie-ASEAN, commémorant 35 ans de relations de dialogue, se tiendra à Kazan peu après l’AFF 2026, et que de nombreux participants devraient assister aux deux événements.



La continuité entre les deux forums pourrait contribuer à pérenniser les discussions entamées à Hanoï et insuffler un nouvel élan à la coopération ASEAN-Russie et aux efforts de développement régional, a-t-elle déclaré.



Depuis son lancement en 2024, l’AFF a constamment renforcé sa position de plateforme ouverte et tournée vers l’avenir, bénéficiant d’un soutien important des États membres de l’ASEAN et des partenaires internationaux. Nombre de recommandations et propositions politiques issues des éditions précédentes ont été intégrées aux résultats et documents des Sommets de l’ASEAN. – VNA/VI