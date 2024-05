L’AFD s’engage à soutenir le Vietnam dans la transition énergétique

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà recevant la directrice générale adjointe de l’Agence française de développement (AFD), Marie-Hélène Loison, à Hanoi, le 17 mai. Photo: VNA



Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu vendredi 17 mai à Hanoi la directrice générale adjointe de l’Agence française de développement (AFD) Marie-Hélène Loison.

Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance aux relations avec la France et les pays membres de l’UE, et s’est dit prêt à approfondir davantage les relations traditionnelles, la confiance et le partenariat stratégique entre les deux pays, y compris avec l’AFD.



Selon le dirigeant vietnamien, outre l’institutionnalisation des mécanismes et des politiques de transition verte et de transition énergétique juste, le Vietnam nécessite des conseils techniques, l’amélioration institutionnelle, le choix des technologies, les modèles de gouvernance et les ressources financières pour mener à bien la transition dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’agriculture et de l’urbanité afin de déterminer les besoins réels et les plans d’utilisation efficace des ressources publiques, privées, les prêts et les aides étrangers.



Il a proposé à l’AFD de continuer de soutenir et de promouvoir sa coopération avec le Vietnam dans des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à lutter contre le changement climatique et à assurer la sécurité de l’eau dans le delta du Mékong et dans les zones côtières



Les projets de coopération et de recherche de l’AFD doivent offrir un ensemble de solutions en matière d’investissement, de science et technologie, d’infrastructure technique. Une fois fois mis en œuvre, ces projets apporteront des avantages économiques globaux et multi-objectifs", a-t-il déclaré.



Les résultats des recherches de l’AFD peuvent également accompagner les entreprises françaises à la recherche de projets d’investissement et de coopération commerciale au Vietnam, a noté Trân Hông Ha.



De son côté, Marie-Hélène Loison a affirmé que l’AFD et ses partenaires étaient toujours prêts à fournir des conseils techniques, à parfaire le couloir juridique et à rechercher des ressources financières pour soutenir d’importants programmes et projets de développement socio-économique au Vietnam, notamment dans les domaines de la transition énergétique, la réponse au changement climatique et la transition verte.



Depuis 1994, l’AFD met en œuvre efficacement des projets d’aide au développement au Vietnam, notamment dans les domaines de l’énergie, du changement climatique et des transports urbains... –VNA/VI