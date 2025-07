L’aéroport international de Tân Son Nhât déploie l’enregistrement biométrique

Les passagers effectuent une reconnaissance faciale biométrique lors de l'enregistrement. Photo: VNA

Un système d’identification biométrique et d’authentification numérique intégré à l’application VNeID a officiellement été mis en service au terminal T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, simplifiant ainsi les procédures passagers, de l’enregistrement à l’embarquement.



Grâce à ce système, les passagers sont guidés par la police et le personnel des compagnies aériennes pour effectuer leur enregistrement en ligne via l’application VNeID. Ils sont ensuite vérifiés à l’aide de scanners de reconnaissance faciale. Une fois authentifiés, ils peuvent s’en passer des contrôles de sécurité traditionnels, notamment les contrôles de billets et de documents. Les scanners de reconnaissance faciale placés aux points de contrôle de sécurité permettent désormais aux passagers de traverser l’aéroport en quelques secondes.



Nguyên Vu Khuong Duy, habitant du quartier de Tân Thoi Nhât à Hô Chi Minh-Ville, a fait savoir que les formalités habituelles à l’aéroport prenaient entre 30 et 45 minutes, mais qu’avec la nouvelle solution biométrique, la procédure complète ne prend que 10 à 15 minutes. C’est plus rapide et plus pratique, comme on le voit dans les aéroports internationaux modernes des pays développés, a-t-il indiqué.



Nguyên Duy Khang, du quartier de Dông Hung Thuân, qui voyageait avec un ami vers l’île de Phu Quôc, a déclaré que le système biométrique était « rapide et rapide », ajoutant que les voyages aériens étaient devenus nettement plus pratiques.

La police guide les passagers pour s'enregistrer en ligne sur l'application VneID. Photo: VNA

Cette initiative marque la deuxième phase d’un plan plus vaste visant à déployer pleinement les technologies numériques dans le secteur de l’aviation civile vietnamienne. En intégrant des données biométriques telles que la reconnaissance faciale au système VNeID, ce plan remplace progressivement les procédures papier traditionnelles. Cette initiative vise non seulement à améliorer l’expérience des passagers, mais aussi à renforcer la sécurité aérienne et à accélérer la transformation numérique du pays.



À long terme, l’adoption de la technologie biométrique représente une évolution majeure vers un système de transport aérien entièrement numérisé, ouvrant la voie à un écosystème aéroportuaire intelligent et dématérialisé, offrant aux passagers une expérience de voyage plus civilisée, moderne et efficace. Cette transition est particulièrement opportune compte tenu de la demande croissante de voyages aériens de la part des citoyens vietnamiens.



L’application de la VNeID et de la biométrie faciale aux points de contrôle de sécurité des aéroports illustre concrètement la transition du Vietnam de la vérification traditionnelle des documents à l’authentification numérique. Elle reflète l’objectif principal du Projet 06, qui vise à construire un écosystème numérique complet au service des citoyens au quotidien. – VNA/VI