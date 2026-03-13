L’administratrice de l’OIF salue le rôle et les contributions du Vietnam

L’administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Caroline St-Hilaire (à droite) et l’ambassadrice du Vietnam, Nguyên Thi Vân Anh, se serrent la main, à Paris, le 12 mars. Photo: VNA

L’administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Caroline St-Hilaire, a salué jeudi 12 mars à Paris le rôle, l’engagement et les contributions significatives du Vietnam, exprimant l’espoir que le pays continuerait à soutenir les objectifs communs de l’organisation.



Caroline St-Hilaire a tenu ces propos lors d’une rencontre avec l’ambassadrice du Vietnam, Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du président de la République auprès du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), l’une des trois instances consacrées par la Charte de la Francophonie avec le Sommet et la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF).



Nguyên Thi Vân Anh a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à sa coopération avec l’OIF et demeurait un membre actif et responsable de l’organisation.



La diplomate a également exprimé le souhait de renforcer les liens, soulignant que la récente visite de la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, au Vietnam du 5 au 7 mars, avait grandement contribué à l’approfondissement de la coopération bilatérale.



Lors de la rencontre, les deux parties se sont engagées à collaborer étroitement à la mise en œuvre des conclusions de la visite de l’administratrice de l’OIF au Vietnam en 2025 et, en particulier, du récent déplacement de la secrétaire générale de l’OIF.



Elles ont discuté de la coopération en matière d’enseignement du français au Vietnam, des moyens d’encourager les jeunes à choisir le français et du développement des ressources humaines francophones, notamment par la formation linguistique des fonctionnaires et des militaires et policiers vietnamiens participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.



Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la promotion de la coopération économique entre le Vietnam et les pays francophones, la transformation numérique, le tourisme durable, le renforcement de la solidarité francophone dans les activités électorales au sein des mécanismes multilatéraux, ainsi que le renforcement de l’autonomie économique et du rôle des femmes. – VNA/VI