L’administration à deux niveaux au Vietnam, une "réforme historique"

Le professeur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut de recherche régionale et nationale et directeur du Centre de recherche sur le Vietnam de l’Université de technologie du Zhejiang (Chine). Photo : VNA

La vaste réforme administrative du Vietnam, entrée en vigueur le 1er juillet avec la fusion de ses 63 provinces et villes sous l’autorité centrale en 34 unités et la transition officielle vers un modèle d’administration locale à deux niveaux comprenant les niveaux provincial et communal a suscité un vif intérêt dans les milieux publics et universitaires chinois.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, le professeur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut de recherche régional et national et directeur du Centre de recherche sur le Vietnam de l’Université de technologie du Zhejiang, a qualifié cette initiative de réforme historique.

Il a souligné que ce changement reflétait la ferme détermination du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), la vision audacieuse de ses dirigeants pour l’avenir du pays ainsi que la forte capacité de mise en œuvre du PCV à tous les niveaux.

Cela marque le début d’une nouvelle ère au Vietnam, telle que l’avaient imaginée ses dirigeants, a-t-il déclaré, précisant que, bien que simple en apparence, cette étape représente un bond en avant majeur dans le développement du pays, promettant des avantages pour les générations actuelles et futures.

Le professeur Cheng Hanping a également estimé qu’une réforme aussi ambitieuse aurait un impact significatif sur le développement futur du Vietnam dans plusieurs domaines clés. Elle réduira les redondances bureaucratiques, allégera la charge des contribuables et contribuera à rationaliser la mise en œuvre des politiques, garantissant que tous les secteurs se concentrent sur le service à la population et la promotion du développement national.

Il est important de noter que la réforme envoie un message politique clair : les fonctionnaires sont responsables et peuvent être démis de leurs fonctions en cas de manquement.

Commentant le modèle d’administration locale à deux niveaux, l’universitaire chinois l’a qualifié d’exemple précieux pour le monde, en particulier pour la Chine voisine, qui partage des conditions similaires.

Le Vietnam a pris des mesures audacieuses et courageuses pour éliminer les chevauchements institutionnels, réduire les effectifs de fonctionnaires inutiles, alléger la charge des agences gouvernementales et baisser les impôts pour la population, a-t-il observé.

Cette réforme est également un message clair : les fonctionnaires doivent prouver leur compétence et faire une réelle différence dans leur travail, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI