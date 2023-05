L’acteur Ben Feldman déclare sa flamme à Hanoi et Hôi An

Hanoi est incroyablement belle. Hôi An est la plus charmante ville. Les habitants vietnamiens sont merveilleux. C’est ce qu’a raconté un acteur hollywoodien lors son voyage au Vietnam.

Une scène dans le film « A Tourist's Guide to Love ». Photo : toquoc.vn



« Avant d’aller au Vietnam, j’ai regardé l’épisode de "Anthony Bourdain : Parts Unknown in Hanoi", auquel avait participé le président américain Barack Obama. Anthony Bourdain avait fait un monologue sur la façon dont le Vietnam "vous tient et ne vous laissera pas partir". Il avait raison. J’aimerai cet endroit pour toujours ».

L’acteur Ben Feldman qui jouait dans le film « A Tourist’s Guide to Love » produit par Netflix a partagé ses sentiments lors de son tournage au Vietnam.



« Je suis venu au Vietnam au printemps 2022 pour tourner le film « A Tourist’s Guide to Love » alors que le Vietnam n’était toujours pas ouvert au monde à cause de la pandémie. Le voyage était vraiment spécial, on avait l’impression de « s’infiltrer » dans le pays. Quand Rachael Leigh Cook (actrice qui jouait aussi dans le film) m’a demandé si j’étais prêt à partir au Vietnam. J’ai accepté sans trop de questions ».

« Le film lui-même est une lettre d’amour au Vietnam. Tous ceux que j’ai rencontrés étaient excités lorsque le Vietnam a rouvert et qu’il y a eu un tournage de film. Tout le monde m’a dit avant mon arrivée au Vietnam que les Vietnamiens étaient merveilleux, incroyables, mais j’étais toujours étonné de voir à quel point c’était vrai ».

« Hanoi est une ville incroyablement belle. Je veux dire qu’il y a beaucoup de choses à explorer en raison de la beauté, de l’architecture et de la nourriture incroyable dans la culture riche et dynamique, en partie due à l’influence française ».

« Nous avons séjourné dans un bel hôtel pittoresque - le Sofitel Legend Metropole - non loin du vieux quartier. Lorsque vous sortez, toutes les boutiques de luxe sont là.

Il y a des enfants qui prennent des photos devant le magasin Dior, mais en marchant à travers quelques rangées de maisons, vous pouvez voir des vendeurs vendre des pattes de poulet dans la rue ou des motos qui passent à toute allure. À chaque coin, on ressentit une impression complètement différente.

À Hanoi, je me promenais en sécurité dans toute la ville, ou, assis sur une minuscule chaise en plastique, je mangeais du phở (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) sur le trottoir à 6 heures du matin.

Ma cafétéria préférée était Công Cà Phê, un endroit idéal pour déguster un café au lait de coco.

Je ne voulais pas être un étranger entrant dans une autre culture et commandant simplement un sandwich à l’hôtel. J’ai mangé beaucoup de bánh mì vietnamien, de phở et j’adorais le délicieux plat de poisson frit La Vong. À notre dernière nuit à Hanoi, nous avons également réussi à manger toute sorte de nourriture vietnamienne.

Hôi An, une ville côtière du Centre, est aussi la ville la plus charmante de la planète. Cette ville est traversée par un fleuve, comme Venise. La nuit, quand le soleil se couche, les gens allument toutes les belles lanternes et puis les relâchent dans l’eau en formulant des vœux. C’est également cet endroit que vous pouvez obtenir une robe ou un costume sur mesure en une journée.

De là, nous nous sommes dirigés plus au sud vers un hôtel près du parc national de Nui Chua, situé dans une réserve de biosphère de l’UNESCO. Tout est parfait et beau.

A travers les films de guerre, je n’imaginais que le Vietnam était des buissons et des jungles. Mais les plages sont incroyables, où d’anciens rochers sortent tout droit de l’eau. – NDEL/VNA/VI