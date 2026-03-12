L’Académie des sciences et des technologies du Vietnam a un nouveau président
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis la décision de nomination de Tran Hong Thai, vice-président permanent de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (ASTV), au poste de président de cette institution lors d'une cérémonie tenue dans l’après-midi du 12 mars, au siège du gouvernement, à Hanoï.
La cérémonie remettre la décision de nomination du président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.Photo : VNA
Dans l’après-midi du 12 mars, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion pour annoncer et remettre la décision de nomination de Tran Hong Thai, vice-président permanent de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (ASTV), au poste de président de cette institution.
Le nouveau président de l’ASTV, le professeur-docteur Tran Hong Thai, est né en 1974 dans la province de Ha Tinh. Diplômé d'une université en Russie, il a soutenu sa thèse de doctorat en sciences de la Terre et en mathématiques à l'Université de Heidelberg, en Allemagne. Avant de rejoindre l’ASTV, Tran Hong Thai a occupé les fonctions de directeur général du Département général de la météorologie et de l'hydrologie, de vice-ministre des Sciences et des Technologies, ainsi que de président du Comité populaire et du Conseil populaire de la province de Lam Dong (sur les Hauts Plateaux du Centre).
Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) remet la décision de nomination de Tran Hong Thai, vice-président permanent de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (ASTV), au poste de président de cette institution. Photo : VNA
Réaffirmant les avancées remarquables de l’industrie de défense vietnamienne ces dernières années, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts d’innovation et d’autonomie stratégique dans ce domaine clé.