L’Académie des sciences et des technologies du Vietnam a un nouveau président

La cérémonie remettre la décision de nomination du président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.Photo : VNA

Dans l’après-midi du 12 mars, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion pour annoncer et remettre la décision de nomination de Tran Hong Thai, vice-président permanent de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (ASTV), au poste de président de cette institution.



Le nouveau président de l’ASTV, le professeur-docteur Tran Hong Thai, est né en 1974 dans la province de Ha Tinh. Diplômé d'une université en Russie, il a soutenu sa thèse de doctorat en sciences de la Terre et en mathématiques à l'Université de Heidelberg, en Allemagne. Avant de rejoindre l’ASTV, Tran Hong Thai a occupé les fonctions de directeur général du Département général de la météorologie et de l'hydrologie, de vice-ministre des Sciences et des Technologies, ainsi que de président du Comité populaire et du Conseil populaire de la province de Lam Dong (sur les Hauts Plateaux du Centre).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) remet la décision de nomination de Tran Hong Thai, vice-président permanent de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (ASTV), au poste de président de cette institution. Photo : VNA

En félicitant le Prof. Dr. Tran Hong Thai, le Premier ministre a souligné qu’il s'agit d'un cadre dirigeant possédant plus de vingt ans d'expérience diversifiée dans la recherche scientifique, la gestion étatique et la gouvernance locale. Le chef du gouvernement a précisé qu’en tant que dirigeant de l'organe considéré comme la force centrale du système scientifique national, Tran Hong Thai doit œuvrer avec la direction et le contingent des scientifiques de l’ASTV, perpétuer les traditions de l’unité et assumer la mission glorieuse mais lourde de développer l’Académie plus vigoureusement à l'avenir.



Pham Minh Chinh a demandé au nouveau président de l’ASTV de se concentrer sur une mise en œuvre rapide et efficace de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et des Résolutions du Bureau politique dans les secteurs clés, notamment la Résolution 57 sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. L’Académie doit assumer son rôle de conseiller stratégique auprès du Parti et de l'État dans des domaines essentiels tels que l'intelligence artificielle, l'énergie, l'économie maritime, la sécurité des ressources en eau et l'espace. Elle est appelée à édifier une base de données nationale sur les sciences et technologies et à former une équipe de scientifiques qualifiés et passionnés.



Pham Minh Chinh s’est dit convaincu que Tran Hong Thai et les dirigeants de l’ASTV sauront faire preuve de solidarité et de créativité pour transformer l'institution en un centre de recherche de premier plan au Vietnam, atteignant le niveau des pays avancés et contribuant au développement national dans la nouvelle ère.



Lors de sa prise de fonction, le Prof. Dr. Tran Hong Thai s'est engagé à accomplir avec excellence les missions confiées par le Parti, l'État et le peuple, tout en rehaussant la position de l’ASTV pour servir le pays dans la nouvelle période. -VNA/VI