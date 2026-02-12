La zone spéciale de Con Dao accueille son premier paquebot de croisière international de l'année 2026

Vers midi le 10 février, le yacht de luxe Le Jacques-Cartier, battant pavillon français et appartenant à la compagnie Ponant, a accosté au port de Ben Dam. Plus d’une centaine de touristes internationaux, venus de divers horizons, ont débarqué pour explorer les richesses de l’archipel de Con Dao, marquant l’arrivée du premier navire de croisière étranger dans cette localité en 2026.



D’une longueur de plus de 131 mètres, d’une largeur de 18 mètres et doté d’un tirant d’eau maximal de 4,7 mètres, le navire au design moderne et sophistiqué transporte à son bord plus d’une centaine de passagers ainsi qu’environ une centaine de membres d’équipage. Parti de Singapour le 8 février, Con Dao constitue la première escale de son itinéraire de découverte du Vietnam.

Des touristes visitent le complexe pénitentiaire de Con Dao. Photo : VNA

Dès l’accostage, les responsables de la zone spéciale de Côn Đảo, en coordination avec les forces compétentes, ont réservé un accueil chaleureux. Les autorités ont diligemment facilité les procédures nécessaires, témoignant du professionnalisme et de l'hospitalité d'une destination sûre et attrayante dès les premiers instants du débarquement.

Au cours de leur escale, les croisiéristes ont visité des sites emblématiques, notamment le système de vestiges historiques, exploré la nature préservée du Parc national de Con Dao, profité des plages sauvages et découvert la gastronomie locale. Le navire devait quitter l’île à 19 heures le même jour pour rejoindre Ho Chi Minh-Ville, avant de poursuivre sa route vers Quy Nhon (Dak Lak), Da Nang, la baie de Chan May et la baie de Ha Long.



En 2025, Con Dao a accueilli plus de 612 000 visiteurs, dont 25 600 touristes internationaux. Cette escale inaugurale est ainsi considérée comme un prélude prometteur pour le développement du tourisme local en 2026. - VNA/VI