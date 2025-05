La zone des vestiges dédiée au Président Hô Chi Minh lui rend hommage

De nombreuses activités ont eu lieu dans la zone des vestiges dédiée au Président Hô Chi Minh dans l’enceinte du Palais présidentiel à Hanoi, et ce à l’occasion du 135e anniversaire de sa naissance, le 19 mai.

On peut notamment citer l’exposition thématique «Le Président Hô Chi Minh - Quintessence de la nation, stature d’une époque», qui se tient d’ici jusqu’à fin juin 2025.

Photo: VOV

À travers près de 300 photographies et documents précieux, collectés auprès de diverses institutions, musées, sites historiques, bibliothèques, agences de presse et médias, tant au Vietnam qu’à l’étranger, cette exposition retrace la vie et les contributions majeures du Président Hô Chi Minh, mettant en lumière son parcours exceptionnel et son héritage.

Une autre exposition présente 135 photos d’archives saisissant des instants authentiques et vivants du Président Hô Chi Minh dans l’enceinte du Palais présidentiel, où il a vécu et travaillé pendant 15 ans, de 1954 à 1969.

À cette occasion, un programme de découverte à destination des élèves a également été lancé. Dans ce cadre, grâce aux QR codes affichés sur les différents sites, les élèves peuvent accéder à des informations enrichies sur 11 lieux emblématiques du site historique, tels que le Palais présidentiel, la Maison 54, la salle de réunion du Bureau politique, les voitures utilisées par le Président, la cuisine A, l’étang à poissons de l’Oncle Hô, l’allée des manguiers, la pergola du Palais, la maison sur pilotis et la Maison 67. - VOV/