La Voix du Vietnam : 80 ans d’écho et d’essor

La Voix du Vietnam (VOV) a célébré le 7 septembre son 80e anniversaire (7 septembre 1945 – 2025) et a solennellement reçu, pour la troisième fois, l’Ordre de Hô Chi Minh, haute distinction décernée par le Parti et l’État.

L’événement s’est déroulé en présence de nombreux dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que de générations de cadres, journalistes, rédacteurs, techniciens et animateurs de la VOV.

Dans une atmosphère empreinte de solennité, les participants ont écouté le message de félicitations adressé par le secrétaire général du Parti Tô Lâm à l’occasion de ce 80e anniversaire. La VOV a également eu l’honneur de recevoir des gerbes de fleurs offertes par le secrétaire général Tô Lâm, le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Depuis 80 ans, la VOV a accompagné chaque étape de l’histoire nationale, des luttes révolutionnaires et résistances aux périodes de construction et de défense du pays. Photo : VNA

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh, présent à la cérémonie, a souligné le rôle historique et l’évolution remarquable de la VOV, qu’il a honorée par seize mots d’orientation – « Courage – Objectivité – Globalité – Rapidité – Identité – Numérisation – Créativité – Efficacité » – définis comme boussole pour son développement dans la nouvelle étape.

Le directeur général de la VOV, Dô Tiên Sy, a rappelé dans son discours que le 7 septembre 1945, à 11 h 30, depuis Hanoï, la Voix du Vietnam avait diffusé son premier bulletin officiel, transmettant le contenu de la Déclaration d’indépendance solennellement proclamée le 2 septembre 1945 par le Président Hô Chi Minh. Ce moment fondateur marquait la naissance de la radio nationale.

Depuis 80 ans, la VOV a accompagné chaque étape de l’histoire nationale, des luttes révolutionnaires et résistances aux périodes de construction et de défense du pays. Partie de conditions extrêmement difficiles, elle s’est progressivement affirmée comme un puissant organe multimédia, accomplissant fidèlement la mission confiée par le Président Hô Chi Minh, le Parti, l’État et le peuple.

Elle s’est imposée comme média national de référence, pionnière dans la construction d’une presse révolutionnaire moderne, contribuant à préserver l’identité culturelle, à porter « la Voix du Vietnam » à travers le monde, à relayer en temps opportun les lignes directrices du Parti et la gouvernance de l’État, tout en constituant un vaste forum d’expression populaire et un pont culturel reliant le Vietnam au reste du monde.

Entrant dans une nouvelle phase, la VOV connaît une transformation profonde afin d’affirmer sa position de média national de premier plan, notamment dans la radiodiffusion et le journalisme numérique. Elle demeure en tête de la production de podcasts au Vietnam, élargit sa couverture, améliore sans cesse la qualité des contenus et renforce l’interaction avec le public via les plateformes numériques. Elle s’est fixé pour objectif, d’ici 2045, de figurer parmi les 100 plus grands médias du monde et de devenir l’un des principaux organes de communication extérieure du Vietnam.

Au nom du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé une gratitude infinie envers le Président Hô Chi Minh, fondateur de la radio nationale, et a rendu hommage aux générations de cadres, journalistes, rédacteurs, techniciens, artistes et employés qui se sont dévoués sans relâche au cours de ces 80 années glorieuses. Il a particulièrement salué la mémoire des 34 martyrs de la Voix du Vietnam tombés pour la Patrie.

Selon le Premier ministre, à travers toutes les époques, « La Voix du Vietnam » a toujours résonné loin et haut : elle fut la voix de l’indépendance, de la liberté et du bonheur, la voix de la foi et de l’espérance, la voix de la dignité humaine, de la solidarité nationale, de l’aspiration à la paix et à l’amitié internationale.

Pendant les guerres, la VOV a bravé les bombes et les épreuves pour enflammer le patriotisme, nourrir la confiance dans la victoire et unir le peuple jusqu’au triomphe final. En temps de paix, elle a continué à encourager l’innovation, à mobiliser les forces intérieures, à protéger la pensée du Parti et la souveraineté nationale, à contribuer aux succès du développement socio-économique et à élever le prestige du pays sur la scène internationale.

Dans le contexte actuel de mutation rapide des médias mondiaux, le Premier ministre a souligné que la VOV devait poursuivre ses efforts d’innovation et accroître son efficacité, à la hauteur de la recommandation du Président Hô Chi Minh : « Préservez coûte que coûte la voix du Parti, du gouvernement et du peuple dans toutes les situations. »

Il a invité la VOV à mettre en œuvre six priorités stratégiques : définir une vision et une stratégie claires pour devenir l’une des principales stations radiophoniques de la région ; valoriser la tradition et la force endogène tout en s’adaptant rapidement aux mutations de l’époque ; placer l’auditeur au centre, faire de l’innovation un moteur et de la transformation numérique un fondement ; renforcer la formation de ressources humaines de haute qualité ; améliorer en permanence le contenu, avec une grande sensibilité politique et une pertinence scientifique et technologique ; enfin, élargir la coopération internationale et moderniser selon des standards mondiaux.

Il a également rappelé la devise en 30 mots que la VOV doit incarner : « Officielle, objective, opportune – Proactive, flexible, créative – Dévouée, responsable, solidaire – Identitaire, scientifique, moderne – Résolue, rapide, efficace », devise considérée comme ligne directrice permanente pour accomplir sa mission politique.

Après 80 ans de construction et de croissance, la Voix du Vietnam est devenue un groupe multimédia multilingue, doté d’infrastructures techniques modernes, d’une organisation rationnelle et d’équipes compétentes, passionnées et engagées. Elle diffuse désormais la voix du Parti, de l’État et du peuple jusqu’aux régions reculées, frontalières, insulaires et aux communautés vietnamiennes à l’étranger.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est dit convaincu qu’avec cette glorieuse tradition, l’unité et la créativité de tout son personnel, la VOV poursuivra son essor et accomplira brillamment la mission que lui confient le Parti, l’État et le peuple. « La Voix du Vietnam sera toujours celle du courage et de la confiance, de la solidarité et de l’identité nationale, de l’aspiration à la paix, à l’amitié et au développement prospère du pays », a-t-il affirmé.- VNA/VI