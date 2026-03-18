La VNA remporte le prix B du Concours de la presse sur l'édification du Parti de Hanoi.

Le Comité du Parti de Hanoï a organisé, dans l’après-midi du 17 mars, la cérémonie de remise de la 8ᵉ édition du Prix de la presse sur l’édification du Parti et du système politique de la capitale pour l’année 2025.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 96ᵉ anniversaire de la fondation de l’organisation du Parti de Hanoï (17 mars 1930 – 17 mars 2026), ainsi que le succès des élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres conseils populaires pour le mandat 2026-2031. Il vise également à honorer les œuvres journalistiques de qualité contribuant à améliorer l’efficacité des travaux d’édification du Parti et du système politique de la capitale.

Le groupe d’auteurs composé de Vu Quang Dan, Nguyên Van Thang, Nguyên Thi Cuc, Nguyên Thi Tuyêt Mai et Dô Phuong Anh, a remporté le deuxième prix (prix B) pour l’œuvre intitulée « Empreinte d’un mandat : aspiration à une nouvelle envergure ».

À cette occasion, Nguyên Van Phong, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, a salué l’engagement des journalistes et des organes de presse ayant participé au concours, tout en félicitant les collectifs et individus primés. Il a souligné le rôle, la responsabilité et les contributions importantes des médias centraux et de Hanoï aux réalisations du Parti, des autorités et de la population de la capitale ces dernières années.

Insistant sur le rôle crucial de la presse dans le processus de développement de la capitale, il a appelé les organes de presse et les journalistes à poursuivre la tradition du journalisme révolutionnaire vietnamien, à s’aligner étroitement sur les missions politiques de la ville et à améliorer en permanence la qualité, le caractère combatif et constructif des productions journalistiques consacrées à l’édification du Parti et du système politique.

Il a également invité les médias à refléter de manière vivante les réalités du renouveau de la capitale, à détecter et diffuser les modèles efficaces et les bonnes pratiques, contribuant ainsi à consolider les fondements idéologiques du Parti et à renforcer la confiance de la société.

L’édition 2025 marque la huitième année consécutive d’organisation de ce prix, illustrant l’attention constante des autorités municipales au rôle de la presse dans la communication sur l’édification du Parti et du système politique. Le concours a attiré la participation de 36 organes de presse relevant des niveaux central, sectoriel et local, avec un nombre total de 323 œuvres soumises, en hausse significative par rapport à l’année précédente.

Les œuvres présentées couvraient divers formats, dont la presse écrite, la presse électronique, la radio et la télévision, avec une diversité thématique portant notamment sur la mise en œuvre des orientations stratégiques pour le développement de Hanoï à l’horizon 2030 avec vision à 2045, la réforme administrative, la transformation numérique et l’amélioration de l’efficacité du système politique.

Selon le jury, la qualité des œuvres s’est révélée globalement homogène, avec des investissements éditoriaux substantiels et des formats innovants, notamment dans la presse numérique (mégareportages, magazines interactifs, infographies et vidéos), contribuant à rendre les contenus plus accessibles et attractifs.

À cette occasion, Nguyên Van Phong a officiellement lancé la 9ᵉ édition du Prix de la presse sur l’édification du Parti et du système politique de Hanoï pour l’année 2026, exprimant sa confiance dans une participation toujours plus active des organes de presse, tant de la capitale que des niveaux central et local. -VNA/VI