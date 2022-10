La VNA réélue au Conseil exécutif de l'OANA pour le mandat 2022-2025

Le 25 octobre, à Téhéran, en Iran, s'est clôturée la 18e Assemblée générale de l'Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA).

Lors de la séance de travail du 25 octobre, l'Assemblée générale de l'OANA a élu le Conseil exécutif composé de 13 agences de presse. La VNA a été réélue au Conseil exécutif de l'OANA pour le mandat 2022-2025.

La directrice générale de VNA Vu Viet Trang (droite) à la 18e Assemblée générale de l'OANA. Photo : VNA

L'agence de presse IRNA (Iran) a été élue pour occuper la présidence de l'OANA pour le mandat 2022-2025 et cinq autres agences de presse que sont Yonhap (République de Corée), TASS (Russie), Azertac (Azerbaïdjan), Xinhua (Chine) et AA (Turquie), vice-présidents.

Les membres de l'OANA ont approuvé à l'unanimité le procès-verbal de la 49e réunion du Conseil exécutif de l'OANA, la Charte de l'OANA (modifiée) et a officiellement approuvé la proposition de sélectionner l'agence de presse TASS pour accueillir la 19e Assemblée générale de l'OANA en 2025.

La 18e Assemblée générale de l'OANA, sur le thème "Le changement de l'environnement des médias provoqué par la pandémie de coronavirus (COVID-19) et les moyens de renforcer la coopération médiatique à l'ère post-pandémique", s'est déroulée les 24 et 25 octobre 2022, avec la participation de plus de 50 délégués représentant les agences de presse membres de la région.

A l'issue de la réunion, les agences de presse membres de l'OANA ont adopté la Déclaration de Téhéran, soulignant les solutions innovantes que les agences de presse ont déployées pendant et après la pandémie de COVID-19, démontrant l'engagement des membres à renforcer la coopération pour lutter contre les fausses informations et à promouvoir la confiance du public en les produits d'information.

Après la séance de clôture de la 18e Assemblée générale de l’OANA, le Conseil exécutif de l'OANA a organisé la 50e réunion sous la direction du nouveau président de l'OANA, PDG de l'IRNA, le Dr Ali Naderi.

A la 18e Assemblée générale de l'OANA, la directrice générale de VNA Vu Viet Trang a eu des rencontres avec le directeur général de l'agence de presse TASS (Russie) Sergei Mikhailov, le directeur général de l'agence de presse BTA (Bulgarie) Kiril Aleksandrov Valchev pour discuter des plans de coopération dans un proche avenir.

Vu Viet Trang a également rencontré l'ambassadeur du Vietnam en Iran, Luong Quoc Huy, pour discuter des relations Vietnam-Iran, de la coopération entre la VNA et l'agence de presse IRNA en particulier.