La VNA participe au 5e Sommet mondial des médias en Chine

Une délégation de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), conduite par sa directrice générale adjointe Doan Thi Tuyet Nhung, participe au 5e Sommet mondial des médias (WMS) qui s’est ouvert le 3 décembre dans la ville de Guangzhou, province chinoise du Guangdong.

Lors du 5e Sommet mondial des médias en Chine. Photo : Xinhua

Ayant pour thème « Renforcer la confiance mondiale, promouvoir le développement des médias », le 5e WMS réunit plus de 450 délégués venus de 101 pays et régions, dont des représentants de 197 organes de médias, organisations de recherche, agences gouvernementales et organisations internationales.

S'exprimant le 4 décembre lors de la séance de discussion sur le thème « Accepter les changements : réaction des médias pour les nouvelles opportunités et défis technologiques », la directrice générale adjointe de la VNA, Doan Thi Tuyet Nhung a déclaré que la transformation numérique apportait de grandes opportunités pour le journalisme mais également de nombreux défis comme la forte influence de l'information sur les réseaux sociaux, et même le risque de tomber dans une situation de se laisser emporter par les fausses informations, sans vérification.



Par conséquent, dans la lutte contre les fausses nouvelles, les agences de presse doivent jouer leur rôle de guide des flux d'informations principaux, en fournissant des sources d'informations précises, vérifiées et rapides avec une large couverture, renforçant ainsi la confiance du public dans les informations officielles. Les agences de presse doivent accroître leur présence sur de nombreuses plateformes médiatiques pour dominer le cyberespace et réfuter les fausses informations et sensibiliser le public, notamment les jeunes, a-t-elle noté.

Selon la directrice générale adjointe Doan Thi Tuyet Nhung, la VNA est en train de devenir une agence multimédia nationale clé, de promouvoir l'application de la technologie et de l'intelligence artificielle (IA) à toutes les étapes du processus de production d'informations afin de réduire les ressources humaines et les coûts. Dans le même temps, la VNA cherche également à diversifier les canaux de distribution pour améliorer l’efficacité de l’information. La VNA est actuellement l'une des principales agences de presse en matière de transformation numérique au Vietnam, avec de nombreux produits d'information modernes et impressionnants. Elle est toujours pionnier dans la lutte contre les fausses nouvelles avec de nombreuses idées et solutions créatives, a souligné la responsable.

La directrice générale adjointe Doan Thi Tuyet Nhung a déclaré que pour profiter des opportunités et répondre efficacement aux défis qu'apporte la transformation numérique, les agences de presse et de médias devaient renforcer leur innovation et leur créativité ainsi qu’accroître les investissements dans les ressources technologiques.

Selon elle, les journalistes doivent améliorer et mettre à jour de nouvelles compétences. En outre, l’échange, la coordination et le partage d’expériences entre les agences de presse à l’échelle mondiale sont extrêmement nécessaires. La presse doit saisir de nouvelles opportunités de développement pour continuer à affirmer son rôle à l’ère numérique, a-t-elle ajouté.