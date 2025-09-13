La VNA organise son 6e Congrès d'émulation patriotique, marquant son 80e anniversaire

La directrice générale de l'Agence vietnamienne d'Information, Vu Viet Trang, remet des certificats de mérite aux personnes ayant accompli des réalisations exceptionnelles dans le mouvement d'émulation pour la période 2020-2025. (Photo : VNA)



L'Agence vietnamienne d'information (VNA) a tenu le 12 septembre son 6e Congrès d'émulation patriotique afin de passer en revue les mouvements patriotiques de la période 2020-2025 et d'encourager ses équipes à poursuivre leurs efforts pour remplir les missions qui leur ont été confiées par le Parti et l'État.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang. Photo : VNA

Dans son discours d'ouverture, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné qu'au cours de ses 80 ans d'histoire, l'Agence a toujours attaché une grande importance à l'émulation et à la reconnaissance, les considérant comme une mission politique essentielle. Grâce à ces activités, des individus et des unités exemplaires ont été rapidement reconnus et honorés pour leurs réalisations exceptionnelles.

Elle a souligné que le 6e Congrès coïncidait avec le 80e anniversaire de la fondation de la VNA (15 septembre 1945-2025).

« La tradition héroïque des générations précédentes et le sacrifice de près de 260 journalistes tombés au combat demeurent une source d'inspiration et d'enseignements historiques pour les journalistes d'aujourd'hui, qui œuvrent sans relâche pour des produits journalistiques de qualité, reflétant le pouls de la vie et rayonnant dans le monde », a déclaré Vu Viet Trang.

Selon la directrice générale, les mouvements d'émulation lancés au sein de l'agence se sont propagés à chaque unité et à chaque employé, créant ainsi une dynamique pour que chacun contribue à la mission commune de faire de la VNA un centre d'information stratégique de confiance du Parti et de l'État.

Les délégués lors du congrès. Photo : : VNA

La VNA est fière d'avoir affirmé son rôle pionnier dans l'information et la communication, accompagnant le développement du pays tout en reflétant les affaires internationales grâce à la présence de ses correspondants dans tout le pays et sur les cinq continents, a-t-elle déclaré.

À cette occasion, la VNA a eu l'honneur de recevoir l'Ordre Hô Chi Minh pour la troisième fois, en reconnaissance de sa longue tradition et de ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

À l'horizon 2025-2030, l'Agence s'est fixée six missions d'émulation majeures : étudier et suivre la pensée, la morale et le style du Président Hô Chi Minh ; remplir ses fonctions politiques en tant que source d'information officielle et dominante du Parti et de l'État ; améliorer la compétitivité et la qualité des produits d'information ; diversifier les publications et les services ; stimuler les applications informatiques et la transformation numérique ; et développer la coopération internationale.

Le congrès a également défini six mesures visant à innover dans le travail d'émulation et de reconnaissance, en mettant l'accent sur la reconnaissance opportune des collectifs et des individus exemplaires afin de stimuler le dynamisme, la créativité et le dévouement de ses collaborateurs.

Au cours des cinq dernières années, la VNA a activement réformé son travail d'information, en diversifiant ses produits sur la presse écrite, la télévision, en ligne et sur les réseaux sociaux. Des dizaines de nouvelles pages spéciales et de nouveaux dossiers ont été lancés, ainsi qu'une couverture internationale élargie en plusieurs langues. En moyenne, la VNA fournit près de 200 000 articles et 183 000 photos par an aux agences de presse nationales et étrangères.

La VNA s'efforce de diversifier ses produits d'information, d'élargir ses canaux de distribution afin d'améliorer l'efficacité de sa propagande, d'atteindre les groupes publics nationaux et internationaux, de continuer à affirmer son rôle d'agence de presse multimédia clé et de canal d'information stratégique, de créer un consensus social pour mettre en œuvre avec succès les politiques et les directives du Parti et de l'État, et de combattre et réfuter rapidement les arguments erronés et hostiles.

La transformation numérique a été promue dans l'ensemble du secteur. Actuellement, toutes les unités d'information de la VNA produisent et diffusent des informations dans l'environnement numérique.

Lors du congrès, de nombreuses personnes et collectifs ayant accompli des réalisations exceptionnelles ont reçu les drapeaux d’émulation du gouvernement et les certificats de mérite de la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information. - VNA/VI